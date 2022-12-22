İtalya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında %15,1 düştü

Perşembe, 22 Aralık 2022 15:22:03 (GMT+3) | Brescia

İtalyan çelik üreticileri birliği Federacciai tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Kasım ayında yıllık %15,1 düşüşle 1,85 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise toplam ham çelik üretimi yıllık %10,8 düşerek 16,5 milyon mt seviyesine indi.

2022 Ham çelik üretimi Ay 000/mt Yıllık değişim (%) Kümülatif Yıllık değişim (%) Ocak 1.820 -3,9 1.821 -3,9 Şubat 2.045 -2 3.866 -2,9 Mart 2.113 -8,1 5.979 -4,8 Nisan 2.155 +4,8 8.134 -2,4 Mayıs 2.198 -0,6 10.345 -1,9 Haziran 1.876 -14,2 12.228 -4 Temmuz 1.606 -27,1 13.859 -7,2 Ağustos 732 -42,2 14.591 -10 Eylül 1.873 -18,7 16.463 -11,1 Ekim 2.014 -9,3 18.496 -10,8 Kasım 1.854 -15,1 20.350 -11,2

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, aynı ayda uzun mamul üretimi yıllık %9,5 düşüşle 1,1 milyon mt seviyesine gerilerken, yassı mamul üretimi yıllık %30,4 düşerek 731.000 mt oldu. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, uzun mamul üretimi yıllık %11,3 düşüşle 11,37 milyon mt seviyesinde yer alırken, yassı mamul üretimi yıllık %13,5 düşüşle 8,91 milyon mt seviyesinde kaydedildi.