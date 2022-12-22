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İtalya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında %15,1 düştü

Perşembe, 22 Aralık 2022 15:22:03 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalyan çelik üreticileri birliği Federacciai tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Kasım ayında yıllık %15,1 düşüşle 1,85 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise toplam ham çelik üretimi yıllık %10,8 düşerek 16,5 milyon mt seviyesine indi.

2022

Ham çelik üretimi

Ay

000/mt

Yıllık değişim (%)

Kümülatif

Yıllık değişim (%)

Ocak

1.820  

-3,9  

1.821  

-3,9  

Şubat

2.045  

-2  

3.866  

-2,9  

Mart

2.113  

-8,1  

5.979  

-4,8  

Nisan

2.155  

+4,8  

8.134  

-2,4  

Mayıs

2.198  

-0,6  

10.345  

-1,9  

Haziran

1.876  

-14,2  

12.228  

-4 

Temmuz

1.606  

-27,1   

13.859  

 -7,2  

Ağustos

732   

-42,2   

14.591   

 -10  

Eylül

1.873  

-18,7  

16.463  

-11,1  

Ekim

2.014  

-9,3  

18.496  

-10,8  

Kasım

1.854 

-15,1 

20.350 

-11,2 

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, aynı ayda uzun mamul üretimi yıllık %9,5 düşüşle 1,1 milyon mt seviyesine gerilerken, yassı mamul üretimi yıllık %30,4 düşerek 731.000 mt oldu. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, uzun mamul üretimi yıllık %11,3 düşüşle 11,37 milyon mt seviyesinde yer alırken, yassı mamul üretimi yıllık %13,5 düşüşle 8,91 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Üretim 

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