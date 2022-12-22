İtalya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında %15,1 düştü

İtalyan çelik üreticileri birliği Federacciai tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Kasım ayında yıllık %15,1 düşüşle 1,85 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise toplam ham çelik üretimi yıllık %10,8 düşerek 16,5 milyon mt seviyesine indi.
|
2022
|
Ham çelik üretimi
|
Ay
|
000/mt
|
Yıllık değişim (%)
|
Kümülatif
|
Yıllık değişim (%)
|
Ocak
|
1.820
|
-3,9
|
1.821
|
-3,9
|
Şubat
|
2.045
|
-2
|
3.866
|
-2,9
|
Mart
|
2.113
|
-8,1
|
5.979
|
-4,8
|
Nisan
|
2.155
|
+4,8
|
8.134
|
-2,4
|
Mayıs
|
2.198
|
-0,6
|
10.345
|
-1,9
|
Haziran
|
1.876
|
-14,2
|
12.228
|
-4
|
Temmuz
|
1.606
|
-27,1
|
13.859
|
-7,2
|
Ağustos
|
732
|
-42,2
|
14.591
|
-10
|
Eylül
|
1.873
|
-18,7
|
16.463
|
-11,1
|
Ekim
|
2.014
|
-9,3
|
18.496
|
-10,8
|
Kasım
|
1.854
|
-15,1
|
20.350
|
-11,2
Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, aynı ayda uzun mamul üretimi yıllık %9,5 düşüşle 1,1 milyon mt seviyesine gerilerken, yassı mamul üretimi yıllık %30,4 düşerek 731.000 mt oldu. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, uzun mamul üretimi yıllık %11,3 düşüşle 11,37 milyon mt seviyesinde yer alırken, yassı mamul üretimi yıllık %13,5 düşüşle 8,91 milyon mt seviyesinde kaydedildi.