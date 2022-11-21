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İtalya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında %9,3 düştü

Pazartesi, 21 Kasım 2022 12:09:03 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Ekim ayında yıllık %9,3 düşüşle 2,01 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise toplam ham çelik üretimi yıllık %10,8 düşerek 16,5 milyon mt seviyesine indi.

2022

Ham çelik üretimi

Ay

000/mt

Yıllık değişim (%)

Kümülatif

Yıllık değişim (%)

Ocak

1.820 

-3,9 

1.821 

-3,9 

Şubat

2.045 

-2

3.866 

-2,9 

Mart

2.113 

-8,1 

5.979 

-4,8 

Nisan

2.155 

+4,8 

8.134 

-2,4 

Mayıs

2.198 

-0,6 

10.345 

-1,9 

Haziran

1.876 

-14,2 

12.228 

-4 

Temmuz

1.606 

-27,1  

13.859 

 -7,2 

Ağustos

732  

-42,2  

14.591  

 -10 

Eylül

1.873 

-18,7 

16.463 

-11,1 

Ekim

2.014 

-9,3 

18.496 

-10,8 

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, aynı ayda uzun mamul üretimi yıllık %14,2 düşüşle 1,1 milyon mt seviyesine gerilerken, yassı mamul üretimi ise yıllık %22 düşerek 821.000 mt oldu. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, uzun mamul üretimi yıllık %11,7 düşüşle 10,25 milyon mt seviyesinde yer alırken, yassı mamul üretimi yıllık %11,6 düşüşle 8,17 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Üretim 

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