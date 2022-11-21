İtalya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında %9,3 düştü

Pazartesi, 21 Kasım 2022 12:09:03 (GMT+3) | Brescia

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Ekim ayında yıllık %9,3 düşüşle 2,01 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise toplam ham çelik üretimi yıllık %10,8 düşerek 16,5 milyon mt seviyesine indi.

2022 Ham çelik üretimi Ay 000/mt Yıllık değişim (%) Kümülatif Yıllık değişim (%) Ocak 1.820 -3,9 1.821 -3,9 Şubat 2.045 -2 3.866 -2,9 Mart 2.113 -8,1 5.979 -4,8 Nisan 2.155 +4,8 8.134 -2,4 Mayıs 2.198 -0,6 10.345 -1,9 Haziran 1.876 -14,2 12.228 -4 Temmuz 1.606 -27,1 13.859 -7,2 Ağustos 732 -42,2 14.591 -10 Eylül 1.873 -18,7 16.463 -11,1 Ekim 2.014 -9,3 18.496 -10,8

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, aynı ayda uzun mamul üretimi yıllık %14,2 düşüşle 1,1 milyon mt seviyesine gerilerken, yassı mamul üretimi ise yıllık %22 düşerek 821.000 mt oldu. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, uzun mamul üretimi yıllık %11,7 düşüşle 10,25 milyon mt seviyesinde yer alırken, yassı mamul üretimi yıllık %11,6 düşüşle 8,17 milyon mt seviyesinde kaydedildi.