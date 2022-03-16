İtalya’nın ham çelik üretimi Şubat ayında %2 düştü

Çarşamba, 16 Mart 2022 14:10:37 (GMT+3) | Brescia

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Şubat ayında yıllık %2 düşüşle 2 milyon mt’un hafifçe üstünde yer aldı.

İtalya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında yıllık %3,9 düşüşle 1,82 milyon mt olurken, Aralık ayında yıllık %7 düşüşle 1,5 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.

Ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise yıllık %2,9 düşüşle 3,87 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, Şubat ayında uzun mamul üretimi yıllık %0,2 artışla 1,18 milyon mt seviyesine yükselirken, yassı mamul üretimi yıllık %1 düşüşle 880.000 mt oldu.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise, İtalya’nın uzun mamul üretimi yıllık %0,6 artışla 2,13 milyon mt olurken, yassı mamul üretimi yıllık %2,5 düşüşle 1,79 milyon mt seviyesinde kaydedildi.