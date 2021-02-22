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İtalya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında hafifçe arttı

Pazartesi, 22 Şubat 2021 14:06:18 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalya Çelik Üreticileri Birliği verilerine göre, bu yılın Ocak ayında İtalya’nın ham çelik üretimi, 2020’de yıllık %12 düşüş kaydetmesinin ardından yıllık %0,7 artış gösterdi. Ocak ayında İtalya’nın ham çelik üretimi, henüz Covid-19 salgınının yayılmaya başlamadığı geçen yılın Ocak ayında kaydedilen 1,88 milyon mt ve Aralık ayında kaydedilen 1,61 milyon mt’a kıyasla 1,89 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yassı ve uzun mamul üretimine bakıldığında, Ocak ayında İtalya’nın uzun mamul üretimi yıllık bazda %5,3 artışla 933.000 mt seviyesinde olurken, yassı mamul üretimi yıllık %2,8 artışla 932.000 mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: çelik üretimi  üretim  ham çelik  hammaddeler  İtalya  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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