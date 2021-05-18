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İtalya’nın ham çelik üretimi Nisan ayında %78,9 arttı

Salı, 18 Mayıs 2021 14:20:19 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalya Çelik Üreticileri Birliği verilerine göre, bu yılın Nisan ayında İtalya’nın ham çelik üretimi yıllık %78,9 artış göstererek 2,06 milyon mt oldu. Bu artış, 2020 yılının Nisan ayında Covid-19 salgınını kontrol altına almak adına ülke çapında karantina önlemleri uygulanmış olmasından kaynaklandı. Geçen yılın Nisan ayında ise yerel ham çelik üretimi yıllık bazda %41 düşüş kaydetmişti.

Bu yılın Nisan ayında, İtalya’nın ham çelik üretimi Mart ayına kıyasla yaklaşık %11 düşüş gösterdi.

Bu yıl Ocak-Nisan döneminde İtalya’nın ham çelik üretimi yıllık %29,7 artışla 8,2 milyon mt seviyesini aştı.

 2021

Ham çelik üretimi

Ay

000/mt

Yıllık değişim (%)

Ocak-Şubat

Yıllık değişim (%)

Ocak

1.894

+1

1.894

+1

Şubat

2.086

+2,2

3.980

+1,6

Mart

2.312

+68,8

6.292

+18,9

Nisan

2.056

+78,9

8.348

+29,7

Yassı ve uzun mamul üretimine bakıldığında, Nisan ayında İtalya’nın uzun mamul üretimi yıllık bazda %118,9 artışla 1,17 milyon mt seviyesinde olurken, yassı mamul üretimi yıllık %31,7 artışla 861.000 mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: hammaddeler  ham çelik  çelik üretimi  Avrupa Birliği  üretim  İtalya  |  benzer haberler »


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