İtalya’nın ham çelik üretimi Nisan ayında %78,9 arttı

İtalya Çelik Üreticileri Birliği verilerine göre, bu yılın Nisan ayında İtalya’nın ham çelik üretimi yıllık %78,9 artış göstererek 2,06 milyon mt oldu. Bu artış, 2020 yılının Nisan ayında Covid-19 salgınını kontrol altına almak adına ülke çapında karantina önlemleri uygulanmış olmasından kaynaklandı. Geçen yılın Nisan ayında ise yerel ham çelik üretimi yıllık bazda %41 düşüş kaydetmişti.
Bu yılın Nisan ayında, İtalya’nın ham çelik üretimi Mart ayına kıyasla yaklaşık %11 düşüş gösterdi.
Bu yıl Ocak-Nisan döneminde İtalya’nın ham çelik üretimi yıllık %29,7 artışla 8,2 milyon mt seviyesini aştı.
|
2021
|
Ham çelik üretimi
|
Ay
|
000/mt
|
Yıllık değişim (%)
|
Ocak-Şubat
|
Yıllık değişim (%)
|
Ocak
|
1.894
|
+1
|
1.894
|
+1
|
Şubat
|
2.086
|
+2,2
|
3.980
|
+1,6
|
Mart
|
2.312
|
+68,8
|
6.292
|
+18,9
|
Nisan
|
2.056
|
+78,9
|
8.348
|
+29,7
Yassı ve uzun mamul üretimine bakıldığında, Nisan ayında İtalya’nın uzun mamul üretimi yıllık bazda %118,9 artışla 1,17 milyon mt seviyesinde olurken, yassı mamul üretimi yıllık %31,7 artışla 861.000 mt seviyesinde yer aldı.