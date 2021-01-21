İtalya’nın ham çelik üretimi 2020’de %12,2 azaldı

Perşembe, 21 Ocak 2021 16:50:42 (GMT+3) | Brescia

İtalya Çelik Üreticileri Birliği verilerine göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında, İtalya’nın ham çelik üretimi yıllık %15,6 artışla 1,62 milyon mt’a ulaştı. Geçtiğimiz ay, yerel üreticilerin önceki yıllara göre normalden daha kısa süreli duruşları ve yerel çelik fiyatlarının olumlu seyri nedeniyle birkaç kaynak tarafından artış bekleniyordu. Bu kapsamda 2020 yılı boyunca İtalya çelik üretimi, 2019 hacminden %12,2 düşüşle 20,35 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu düşüş oranı, Covid-19’un ilk dalgasından dolayı uygulanan karantina döneminin sona ermesinin ardından, düşüşün kademeli olarak azaldığını gösteriyor.

Ham çelik üretimi Ay bin/mt Yıllık değişim (%) Kümülatif Yıllık değişim (%) Ocak 1.873 -5,0 1.873 -5,0 Şubat 2.042 0 3.915 -2,5 Mart 1.372 -40,0 5.287 -16,1 Nisan 1.106 -43,3 6.393 -22,5 Mayıs 1.858 -16,2 8.251 -21,2 Haziran 1.811 -12,9 10.062 -19,8 Temmuz 1.737 -11,8 11.799 -18,7 Ağustos 939 +9,7 12.738 -17,1 Eylül 1.796 -18,6 14.534 -17,3 Ekim 2.130 -4,1 16.664 -15,8 Kasım 2.067 +4,1 18.731 -14,0 Aralık 1.623 +15,6 20.354 -12,2

Yassı ve uzun mamul üretimine bakıldığında, Aralık ayında uzun mamul üretimi yassı mamullere kıyasla daha fazlaydı ve yıllık bazda %12,3 artarak 861.000 mt seviyesinde kaydedildi. Yassı mamul üretimi ise yıllık %36,5 artarak 827.000 mt seviyesinde yer aldı.

2020 yılında ise, uzun mamul üretimi yıllık %9,5 düşüşle 11,16 milyon mt ve yassı mamul üretimi yıllık %16,2 düşüşle 9,48 milyon mt seviyesinde kaydedildi.