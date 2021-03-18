İtalya’nın ham çelik üretimi Şubat ayında %1,6 arttı

İtalya Çelik Üreticileri Birliği verilerine göre, bu yılın Şubat ayında İtalya’nın ham çelik üretimi yıllık %1,6 artış gösterdi. Şubat ayında İtalya’nın ham çelik üretimi, Ocak ayında kaydedilen 1,89 milyon mt’a kıyasla artış göstererek 2,07 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Bu yıl Ocak-Şubat döneminde İtalya’nın ham çelik üretimi, Corona virüsü salgını başlamadan önceki döneme kıyasla yıllık %1,2 artışla yaklaşık 4 milyon mt seviyesinde yer aldı.
|
2021
|
Ham çelik üretimi
|
Ay
|
000/mt
|
Yıllık değişim (%)
|
Kümülatif
|
Yıllık değişim (%)
|
Ocak
|
1892
|
+0,9
|
1892
|
+0,9
|
Şubat
|
2074
|
+1,6
|
3966
|
+1,2
Yassı ve uzun mamul üretimine bakıldığında, Şubat ayında İtalya’nın uzun mamul üretimi yıllık bazda %8,9 artışla 1,18 milyon mt seviyesinde olurken, yassı mamul üretimi yıllık %4,5 düşüşle 891.000 mt seviyesinde yer aldı.