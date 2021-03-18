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İtalya’nın ham çelik üretimi Şubat ayında %1,6 arttı

Perşembe, 18 Mart 2021 15:39:00 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalya Çelik Üreticileri Birliği verilerine göre, bu yılın Şubat ayında İtalya’nın ham çelik üretimi yıllık %1,6 artış gösterdi. Şubat ayında İtalya’nın ham çelik üretimi, Ocak ayında kaydedilen 1,89 milyon mt’a kıyasla artış göstererek 2,07 milyon mt seviyesinde yer aldı. 

Bu yıl Ocak-Şubat döneminde İtalya’nın ham çelik üretimi, Corona virüsü salgını başlamadan önceki döneme kıyasla yıllık %1,2 artışla yaklaşık 4 milyon mt seviyesinde yer aldı.

 2021

Ham çelik üretimi

Ay

000/mt

Yıllık değişim (%)

Kümülatif

Yıllık değişim (%)

Ocak

1892

+0,9

1892

+0,9

Şubat

2074

+1,6

3966

+1,2

Yassı ve uzun mamul üretimine bakıldığında, Şubat ayında İtalya’nın uzun mamul üretimi yıllık bazda %8,9 artışla 1,18 milyon mt seviyesinde olurken, yassı mamul üretimi yıllık %4,5 düşüşle 891.000 mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: çelik üretimi  İtalya  ham çelik  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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