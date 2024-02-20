İtalya’nın ham çelik üretimi Ocak’ta %5,9 arttı

İtalyan çelik üreticileri birliği Federacciai tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Ocak ayı ham çelik üretimi açısından ülke için olumlu geçti. Söz konusu ayda ülkenin ham çelik üretimi yıllık %5,9 artışla 1,64 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Ülkenin 2023 yılı ve 2024 yılının ilk ayına ilişkin ham çelik üretim verileri aşağıdaki tabloda görülebilir.
|
2023
|
Ham çelik üretimi
|
Ay
|
000/mt
|
Yıllık değişim (%)
|
Kümülatif
|
Yıllık değişim (%)
|
Ocak
|
1.553
|
-14,7
|
1.553
|
-14,7
|
Şubat
|
1.897
|
-7,3
|
3.450
|
-10,8
|
Mart
|
2.189
|
3
|
5.639
|
-5,9
|
Nisan
|
1.903
|
-12
|
7.542
|
-7,5
|
Mayıs
|
1.991
|
-9,7
|
9.533
|
-8
|
Haziran
|
1.910
|
0,8
|
11.443
|
-6,6
|
Temmuz
|
1.754
|
9,3
|
13.197
|
-4,8
|
Ağustos
|
785
|
4,5
|
13.982
|
-4,3
|
Eylül
|
1.959
|
4,6
|
15.941
|
-3,3
|
Ekim
|
1.914
|
-5,1
|
17.855
|
-3,5
|
Kasım
|
1.884
|
1,5
|
19.739
|
-3
|
Aralık
|
1.326
|
6,5
|
21.065
|
-2,5
|
2024
|
|
Ocak
|
1.644
|
5,9
|
1.644
|
5,9
Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, Ocak ayında uzun mamul üretimi yıllık %9,9 artışla 841.000 mt seviyesine yükselirken yassı mamul üretimi yıllık %5 artışla 792.000 mt oldu.