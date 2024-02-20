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İtalya’nın ham çelik üretimi Ocak’ta %5,9 arttı

Salı, 20 Şubat 2024 11:40:07 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalyan çelik üreticileri birliği Federacciai tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Ocak ayı ham çelik üretimi açısından ülke için olumlu geçti. Söz konusu ayda ülkenin ham çelik üretimi yıllık %5,9 artışla 1,64 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ülkenin 2023 yılı ve 2024 yılının ilk ayına ilişkin ham çelik üretim verileri aşağıdaki tabloda görülebilir.

2023

Ham çelik üretimi

Ay

000/mt

Yıllık değişim (%)

Kümülatif

Yıllık değişim (%)

Ocak

1.553     

-14,7   

1.553     

-14,7    

Şubat

1.897     

-7,3     

3.450     

-10,8     

Mart

2.189     

3     

5.639     

-5,9    

Nisan

1.903     

-12     

7.542     

-7,5     

Mayıs

1.991     

-9,7     

9.533     

-8     

Haziran

1.910     

0,8     

11.443     

-6,6     

Temmuz

1.754     

9,3     

13.197     

-4,8     

Ağustos

785     

4,5     

13.982     

-4,3     

Eylül

1.959     

4,6     

15.941   

-3,3     

Ekim

1.914   

-5,1     

17.855     

-3,5     

Kasım

1.884   

1,5   

19.739   

-3   

Aralık

1.326   

6,5   

21.065   

-2,5   

2024

 

Ocak

1.644

5,9

1.644

5,9

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, Ocak ayında uzun mamul üretimi yıllık %9,9 artışla 841.000 mt seviyesine yükselirken yassı mamul üretimi yıllık %5 artışla 792.000 mt oldu.


Etiketler: Ham Çelik İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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