İtalya’nın ham çelik üretimi Ocak’ta %2,7 arttı

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, İtalya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında yıllık %2,7 artışla 1,69 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2024 Ham çelik üretimi Ay 000/t Yıllık değişim(%) Ocak-Haziran Yıllık değişim(%) Ocak 1.645 +5,9 1.645 +5,9 Şubat 1.824 -3,8 3.469 +0,6 Mart 1.997 -12,9 5.376 -4,7 Nisan 1.691 -11,1 7.067 -6,3 Mayıs 1.884 -5,4 8.951 -6,1 Haziran 1.852 -3 10.803 -5,6 Temmuz 1.689 -3 12.492 -5,3 Ağustos 764 -2,7 13.256 -5,2 Eylül 1.795 -8,4 15.053 -5,6 Ekim 1.956 +1,6 17.008 -4,8 Kasım 1.801 -4,4 18.810 -4,8 Aralık 1,199 -8,8 19,998 -5 2025 Ham çelik üretimi Ocak 1.690 +2,7 1.690 +2,7

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, söz konusu ayda uzun mamul üretimi yıllık %2,7 artışla 862.000 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, yassı mamul üretimi aynı ayda %1,9 düşüşle 780.000 mt oldu.