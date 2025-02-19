İtalya’nın ham çelik üretimi Ocak’ta %2,7 arttı

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, İtalya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında yıllık %2,7 artışla 1,69 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
2024
Ham çelik üretimi
Ay
000/t
Yıllık değişim(%)
Ocak-Haziran
Yıllık değişim(%)
Ocak
1.645
+5,9
1.645
+5,9
Şubat
1.824
-3,8
3.469
+0,6
Mart
1.997
-12,9
5.376
-4,7
Nisan
1.691
-11,1
7.067
-6,3
Mayıs
1.884
-5,4
8.951
-6,1
Haziran
1.852
-3
10.803
-5,6
Temmuz
1.689
-3
12.492
-5,3
Ağustos
764
-2,7
13.256
-5,2
Eylül
1.795
-8,4
15.053
-5,6
Ekim
1.956
+1,6
17.008
-4,8
Kasım
1.801
-4,4
18.810
-4,8
Aralık
1,199
-8,8
19,998
-5
2025
Ham çelik üretimi
Ocak
1.690
+2,7
1.690
+2,7
Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, söz konusu ayda uzun mamul üretimi yıllık %2,7 artışla 862.000 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, yassı mamul üretimi aynı ayda %1,9 düşüşle 780.000 mt oldu.