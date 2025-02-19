 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > İtalya’nın...

İtalya’nın ham çelik üretimi Ocak’ta %2,7 arttı

Çarşamba, 19 Şubat 2025 16:38:36 (GMT+3)   |   Brescia

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, İtalya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında yıllık %2,7 artışla 1,69 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2024

Ham çelik üretimi

Ay

000/t

Yıllık değişim(%)

Ocak-Haziran

Yıllık değişim(%)

Ocak

1.645 

+5,9 

1.645 

+5,9 

Şubat

1.824 

-3,8 

3.469 

+0,6 

Mart

1.997 

-12,9 

5.376 

-4,7 

Nisan

1.691 

-11,1 

7.067 

-6,3 

Mayıs

1.884 

-5,4 

8.951 

-6,1 

Haziran

1.852 

-3

10.803 

-5,6 

Temmuz

1.689 

-3 

12.492 

-5,3 

Ağustos

764 

-2,7 

13.256 

-5,2 

Eylül

1.795 

-8,4 

15.053 

-5,6 

Ekim

1.956 

+1,6 

17.008 

-4,8 

Kasım

1.801 

-4,4 

18.810 

-4,8 

Aralık  

1,199

-8,8

19,998

-5

2025

Ham çelik üretimi

Ocak

1.690

+2,7

1.690

+2,7

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, söz konusu ayda uzun mamul üretimi yıllık %2,7 artışla 862.000 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, yassı mamul üretimi aynı ayda %1,9 düşüşle 780.000 mt oldu.


Etiketler: Ham Çelik İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,3 geriledi

18 Şub | Çelik Haberler

Metinvest’in ham çelik ve pik demir üretimi 2024 yılında artış kaydetti

14 Şub | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Şubat ayının başında %1,1 artarken, stoklar yükseldi

14 Şub | Çelik Haberler

OYAK Maden Metalürji Grubu 2024’te net kârını üçe katladı

13 Şub | Çelik Haberler

SAIL’in konsolide net kârı üçüncü çeyrekte %67 azaldı

12 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,1 yükseldi

11 Şub | Çelik Haberler

Kobe Steel’in net kârı Nisan-Aralık döneminde düştü, satış geliri hafifçe arttı

10 Şub | Çelik Haberler

Nippon Steel, US Steel devralımını tamamlamak için gerekeni yapacak

07 Şub | Çelik Haberler

JFE Steel süregelen üretim sıkıntıları nedeniyle 2024-25 mali yılında satış gelirinin düşeceğini öngörüyor

07 Şub | Çelik Haberler

POSCO’nun net kârı ve satış geliri cansız küresel talep nedeniyle 2024’te düştü

05 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis