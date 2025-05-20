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İtalya’nın ham çelik üretimi Nisan’da artarken, uzun ve yassı mamul segmentleri de iyi performans gösterdi

Salı, 20 Mayıs 2025 15:16:53 (GMT+3)   |   Brescia

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre toplam ham çelik üretimi bu yılın Nisan ayında yıllık %6,1 artışla 1,8 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan yılın ilk dört ayında ham çelik üretimi yıllık %3,8 yükselerek 7,3 milyon mt seviyesine çıktı.

2025 Ham çelik üretimi
Ay 000/t Yıllık değişim (%) Ocak-Nisan Yıllık değişim (%)
Ocak 1.698 +3,9 1.698 +3,9
Şubat 1.817 -0,5 3.515 +1,6
Mart 2.016 +6 5.531 +3,1
Nisan 1.799 +6,1 7.330 +3,8

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında söz konusu ayda uzun mamul üretimi yıllık %6,5 artışla 1,1 milyon mt seviyesinde yer alırken, yassı mamul üretimi de yıllık %13,3 artışla 817.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Nisan döneminde ise uzun ve yassı mamul üretimi sırasıyla yıllık %0,9 ve yıllık %10,5 artışla 4,2 milyon mt ve yaklaşık 3,3 milyon mt seviyelerine yükseldi.


Etiketler: Ham Çelik İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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