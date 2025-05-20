İtalya’nın ham çelik üretimi Nisan’da artarken, uzun ve yassı mamul segmentleri de iyi performans gösterdi

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre toplam ham çelik üretimi bu yılın Nisan ayında yıllık %6,1 artışla 1,8 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan yılın ilk dört ayında ham çelik üretimi yıllık %3,8 yükselerek 7,3 milyon mt seviyesine çıktı.
|2025
|Ham çelik üretimi
|Ay
|000/t
|Yıllık değişim (%)
|Ocak-Nisan
|Yıllık değişim (%)
|Ocak
|1.698
|+3,9
|1.698
|+3,9
|Şubat
|1.817
|-0,5
|3.515
|+1,6
|Mart
|2.016
|+6
|5.531
|+3,1
|Nisan
|1.799
|+6,1
|7.330
|+3,8
Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında söz konusu ayda uzun mamul üretimi yıllık %6,5 artışla 1,1 milyon mt seviyesinde yer alırken, yassı mamul üretimi de yıllık %13,3 artışla 817.000 mt seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Nisan döneminde ise uzun ve yassı mamul üretimi sırasıyla yıllık %0,9 ve yıllık %10,5 artışla 4,2 milyon mt ve yaklaşık 3,3 milyon mt seviyelerine yükseldi.