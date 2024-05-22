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İtalya’nın ham çelik üretimi Nisan ayında %10,6 düştü

Çarşamba, 22 Mayıs 2024 14:59:49 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, toplam ham çelik üretimi bu yılın Nisan ayında yıllık %10,6 düşüşle 1,7 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan yılın ilk dört ayında ham çelik üretimi %6 düşüşle 7,1 milyon mt oldu.

2024

Ham çelik üretimi

Ay

000/t

Yıllık değişim

Ocak-Nisan

Yıllık değişim

Ocak

1.650

+65,9

1.650

+6,2

Şubat

1.823

-3,9

3.473

+0,7

Mart

1.914

-12,6

5.388

-4,5

Nisan

1.702

-10,6%

7.090

-6%

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, söz konusu ayda uzun mamul üretimi yıllık %5 düşüşle 982.000 mt seviyesinde kaydedilirken yassı mamul üretimi aynı ayda %13,3 düşüşle 714.000 mt oldu.

Yılın ilk dört ayında ise uzun ve yassı mamul üretimi sırasıyla %2,1 ve %9,9 düşüşle 4,1 milyon mt ve 3 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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