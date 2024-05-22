İtalya’nın ham çelik üretimi Nisan ayında %10,6 düştü

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, toplam ham çelik üretimi bu yılın Nisan ayında yıllık %10,6 düşüşle 1,7 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan yılın ilk dört ayında ham çelik üretimi %6 düşüşle 7,1 milyon mt oldu.
|
2024
|
Ham çelik üretimi
|
Ay
|
000/t
|
Yıllık değişim
|
Ocak-Nisan
|
Yıllık değişim
|
Ocak
|
1.650
|
+65,9
|
1.650
|
+6,2
|
Şubat
|
1.823
|
-3,9
|
3.473
|
+0,7
|
Mart
|
1.914
|
-12,6
|
5.388
|
-4,5
|
Nisan
|
1.702
|
-10,6%
|
7.090
|
-6%
Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, söz konusu ayda uzun mamul üretimi yıllık %5 düşüşle 982.000 mt seviyesinde kaydedilirken yassı mamul üretimi aynı ayda %13,3 düşüşle 714.000 mt oldu.
Yılın ilk dört ayında ise uzun ve yassı mamul üretimi sırasıyla %2,1 ve %9,9 düşüşle 4,1 milyon mt ve 3 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.