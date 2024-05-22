İtalya’nın ham çelik üretimi Nisan ayında %10,6 düştü

Çarşamba, 22 Mayıs 2024 14:59:49 (GMT+3) | Brescia

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, toplam ham çelik üretimi bu yılın Nisan ayında yıllık %10,6 düşüşle 1,7 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan yılın ilk dört ayında ham çelik üretimi %6 düşüşle 7,1 milyon mt oldu.

2024 Ham çelik üretimi Ay 000/t Yıllık değişim Ocak-Nisan Yıllık değişim Ocak 1.650 +65,9 1.650 +6,2 Şubat 1.823 -3,9 3.473 +0,7 Mart 1.914 -12,6 5.388 -4,5 Nisan 1.702 -10,6% 7.090 -6%

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, söz konusu ayda uzun mamul üretimi yıllık %5 düşüşle 982.000 mt seviyesinde kaydedilirken yassı mamul üretimi aynı ayda %13,3 düşüşle 714.000 mt oldu.

Yılın ilk dört ayında ise uzun ve yassı mamul üretimi sırasıyla %2,1 ve %9,9 düşüşle 4,1 milyon mt ve 3 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.