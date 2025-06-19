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İtalya’nın ham çelik üretimi Mayıs ayında yavaşladı

Perşembe, 19 Haziran 2025 14:17:17 (GMT+3)   |   Brescia

İtalya Çelik Üreticileri Birliği Federacciai tarafından açıklanan son verilere göre, İtalya’nın ham çelik üretimi bu yılın Mayıs ayında yıllık %3,7 artışla 2 milyon mt seviyesine ulaştı.

Ancak söz konusu artış oranı, Nisan (%6,1) ve Mart (%7,5) aylarındaki büyüme hızlarına kıyasla daha düşük seviyede gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde ülkenin toplam ham çelik üretimi yıllık bazda %4,1 artışla 9,3 milyon mt oldu.

2025 Ham çelik üretimi
Ay 000/t Yıllık değişim (%) Ocak-Nisan Yıllık değişim (%)
Ocak 1.698 +3,9 1.698 +3,9
Şubat 1.817 -0,5 3.515 +1,6
Mart 2.044 +7,5 5.559 +3,7
Nisan 1.799 +6,1 7.358 +4,2
Mayıs 1.960 +3,7 9.318 +4,1

Ürün gruplarına bakıldığında, uzun mamul üretimi Mayıs ayında yıllık %1,8 artarak 1,2 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde ise toplam uzun mamul üretimi, 2024’ün aynı dönemine kıyasla %1,3 artışla 5,4 milyon mt oldu.

Yassı çelik üretimi tarafında da pozitif bir seyir izlendi. Mayıs ayında yassı mamul üretimi yıllık %9 artışla 824.000 mt seviyesine çıktı. Yılın ilk beş ayında ise toplam yassı çelik üretimi %10,5 artış kaydederek 4,1 milyon mt seviyesine ulaştı.


Etiketler: Ham Çelik İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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