İtalya’nın ham çelik üretimi Mayıs ayında yavaşladı

İtalya Çelik Üreticileri Birliği Federacciai tarafından açıklanan son verilere göre, İtalya’nın ham çelik üretimi bu yılın Mayıs ayında yıllık %3,7 artışla 2 milyon mt seviyesine ulaştı.
Ancak söz konusu artış oranı, Nisan (%6,1) ve Mart (%7,5) aylarındaki büyüme hızlarına kıyasla daha düşük seviyede gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde ülkenin toplam ham çelik üretimi yıllık bazda %4,1 artışla 9,3 milyon mt oldu.
|2025
|Ham çelik üretimi
|Ay
|000/t
|Yıllık değişim (%)
|Ocak-Nisan
|Yıllık değişim (%)
|Ocak
|1.698
|+3,9
|1.698
|+3,9
|Şubat
|1.817
|-0,5
|3.515
|+1,6
|Mart
|2.044
|+7,5
|5.559
|+3,7
|Nisan
|1.799
|+6,1
|7.358
|+4,2
|Mayıs
|1.960
|+3,7
|9.318
|+4,1
Ürün gruplarına bakıldığında, uzun mamul üretimi Mayıs ayında yıllık %1,8 artarak 1,2 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde ise toplam uzun mamul üretimi, 2024’ün aynı dönemine kıyasla %1,3 artışla 5,4 milyon mt oldu.
Yassı çelik üretimi tarafında da pozitif bir seyir izlendi. Mayıs ayında yassı mamul üretimi yıllık %9 artışla 824.000 mt seviyesine çıktı. Yılın ilk beş ayında ise toplam yassı çelik üretimi %10,5 artış kaydederek 4,1 milyon mt seviyesine ulaştı.