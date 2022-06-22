İtalya’nın ham çelik üretimi Mayıs ayında hafifçe azaldı

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Mayıs ayında yıllık %0,6 düşüşle 2,2 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise ham çelik üretimi yıllık %1,9 düşüşle 10,35 milyon mt oldu. Söz konusu düşüş, yılın ilk dört ayında kaydedilen düşüş oranının altında kaldı.
|
2022
|
Ham çelik üretimi
|
Ay
|
000/mt
|
Yıllık değişim (%)
|
Kümülatif
|
Yıllık değişim (%)
|
Ocak
|
1.820
|
-3,9
|
1.82
|
-3,9
|
Şubat
|
2.045
|
-2
|
3.86
|
-2,9
|
Mart
|
2.113
|
-8,1
|
5.97
|
-4,8
|
Nisan
|
2.155
|
+4,8
|
8.13
|
-2,4
Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, aynı ayda uzun mamul üretimi yıllık %9,4 düşüşle 1,1 milyon mt seviyesine gerilerken, yassı mamul üretimi ise yıllık %14,8 düşerek 871.000 mt oldu. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde, uzun mamul üretimi yıllık %0,7 düşüşle 5,8 milyon mt seviyesinde yer alırken, yassı mamul üretimi yıllık %1,5 düşüşle 4,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi.