İtalya’nın ham çelik üretimi Mayıs ayında hafifçe azaldı

Çarşamba, 22 Haziran 2022 17:42:15 (GMT+3) | Brescia

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Mayıs ayında yıllık %0,6 düşüşle 2,2 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise ham çelik üretimi yıllık %1,9 düşüşle 10,35 milyon mt oldu. Söz konusu düşüş, yılın ilk dört ayında kaydedilen düşüş oranının altında kaldı.

2022 Ham çelik üretimi Ay 000/mt Yıllık değişim (%) Kümülatif Yıllık değişim (%) Ocak 1.820 -3,9 1.82 -3,9 Şubat 2.045 -2 3.86 -2,9 Mart 2.113 -8,1 5.97 -4,8 Nisan 2.155 +4,8 8.13 -2,4

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, aynı ayda uzun mamul üretimi yıllık %9,4 düşüşle 1,1 milyon mt seviyesine gerilerken, yassı mamul üretimi ise yıllık %14,8 düşerek 871.000 mt oldu. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde, uzun mamul üretimi yıllık %0,7 düşüşle 5,8 milyon mt seviyesinde yer alırken, yassı mamul üretimi yıllık %1,5 düşüşle 4,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi.