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İtalya’nın ham çelik üretimi Mayıs ayında hafifçe azaldı

Çarşamba, 22 Haziran 2022 17:42:15 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Mayıs ayında yıllık %0,6 düşüşle 2,2 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise ham çelik üretimi yıllık %1,9 düşüşle 10,35 milyon mt oldu. Söz konusu düşüş, yılın ilk dört ayında kaydedilen düşüş oranının altında kaldı.

 2022

Ham çelik üretimi

Ay

000/mt

Yıllık değişim (%)

Kümülatif

Yıllık değişim (%)

Ocak

1.820

-3,9

1.82

-3,9

Şubat

2.045

-2

3.86

-2,9

Mart

2.113

-8,1

5.97

-4,8

Nisan

2.155

+4,8

8.13

-2,4

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, aynı ayda uzun mamul üretimi yıllık %9,4 düşüşle 1,1 milyon mt seviyesine gerilerken, yassı mamul üretimi ise yıllık %14,8 düşerek 871.000 mt oldu. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde, uzun mamul üretimi yıllık %0,7 düşüşle 5,8 milyon mt seviyesinde yer alırken, yassı mamul üretimi yıllık %1,5 düşüşle 4,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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