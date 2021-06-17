İtalya’nın ham çelik üretimi Mayıs ayında arttı

Perşembe, 17 Haziran 2021 16:43:40 (GMT+3) | Brescia

İtalya Çelik Üreticileri Birliği verilerine göre, bu yılın Mayıs ayında İtalya’nın ham çelik üretimi yıllık %18,8 artış göstererek 2,21 milyon mt oldu. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında ekonomik ve üretim faaliyetleri yeniden başlasa da ülkede karantina önlemleri uygulanmaya devam ediyordu. Bu yılın Mayıs ayında, İtalya’nın ham çelik üretimi Nisan ayına kıyasla %7,5 artış gösterdi.

Bu yıl Ocak-Mayıs döneminde İtalya’nın ham çelik üretimi yıllık %27 artışla 10,5 milyon mt seviyesini aştı.

2021 Ham çelik üretimi Ay 000/mt Yıllık değişim (%) Kümülatif Yıllık değişim (%) Ocak 1.894 +1 1.894 +1 Şubat 2.086 +2,2 3.980 +1,6 Mart 2.313 +68,8 6.293 +19 Nisan 2.056 +78,9 8.349 +29,7 Mayıs 2.210 +18,8 10.559 +27,3

Yassı ve uzun mamul üretimine bakıldığında, Mayıs ayında İtalya’nın uzun mamul üretimi yıllık bazda %22,9 artışla 1,3 milyon mt seviyesinde olurken, yassı mamul üretimi yıllık %46 artışla 1 milyon mt seviyesinde yer aldı. Yılın ilk beş ayında, ülkenin uzun mamul üretimi yıllık %39 artışla 5,9 milyon mt olurken, yassı mamul üretimi yıllık %15,5 artışla 4,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi.