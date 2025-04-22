İtalya’nın ham çelik üretimi Mart’ta %6 yükseldi

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, toplam ham çelik üretimi bu yılın Mart ayında yıllık %6 artışla 2 milyon mt seviyesinde yer alarak geçtiğimiz yılın aynı ayında görülen düşüşü dengeledi. Öte yandan yılın ilk üç ayında ham çelik üretimi %3,1 artışla 5,5 milyon mt oldu.
|
2024
|
Ham çelik üretimi
|
Ay
|
000/t
|
Yıllık değişim
|
Ocak-Nisan
|
Yıllık değişim
|
Ocak
|
1.698
|
3,9%
|
1.698
|
3,9%
|
Şubat
|
1.813
|
-0,8%
|
3.511
|
1,4%
|
Mart
|
2.016
|
6%
|
5.527
|
3,1%
Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, söz konusu ayda uzun mamul üretimi yıllık %1,2 artışla 1,2 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, yassı mamul üretimi aynı ayda %13,6 artışla 904.000 mt oldu.
Yılın ilk üç ayında ise uzun ve yassı mamul üretimi sırasıyla %0,9 düşüş ve %9,1 artışla 3,1 milyon mt ve 2,5 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.