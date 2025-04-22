İtalya’nın ham çelik üretimi Mart’ta %6 yükseldi

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, toplam ham çelik üretimi bu yılın Mart ayında yıllık %6 artışla 2 milyon mt seviyesinde yer alarak geçtiğimiz yılın aynı ayında görülen düşüşü dengeledi. Öte yandan yılın ilk üç ayında ham çelik üretimi %3,1 artışla 5,5 milyon mt oldu.

2024 Ham çelik üretimi Ay 000/t Yıllık değişim Ocak-Nisan Yıllık değişim Ocak 1.698 3,9% 1.698 3,9% Şubat 1.813 -0,8% 3.511 1,4% Mart 2.016 6% 5.527 3,1%

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, söz konusu ayda uzun mamul üretimi yıllık %1,2 artışla 1,2 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, yassı mamul üretimi aynı ayda %13,6 artışla 904.000 mt oldu.

Yılın ilk üç ayında ise uzun ve yassı mamul üretimi sırasıyla %0,9 düşüş ve %9,1 artışla 3,1 milyon mt ve 2,5 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.