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İtalya’nın ham çelik üretimi Mart’ta %6 yükseldi

Salı, 22 Nisan 2025 16:18:29 (GMT+3)   |   Brescia

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, toplam ham çelik üretimi bu yılın Mart ayında yıllık %6 artışla 2 milyon mt seviyesinde yer alarak geçtiğimiz yılın aynı ayında görülen düşüşü dengeledi. Öte yandan yılın ilk üç ayında ham çelik üretimi %3,1 artışla 5,5 milyon mt oldu.

2024

Ham çelik üretimi

Ay

000/t

Yıllık değişim

Ocak-Nisan

Yıllık değişim

Ocak

1.698 

3,9% 

1.698 

3,9% 

Şubat

1.813 

-0,8% 

3.511 

1,4% 

Mart

2.016 

6% 

5.527 

3,1% 

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, söz konusu ayda uzun mamul üretimi yıllık %1,2 artışla 1,2 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, yassı mamul üretimi aynı ayda %13,6 artışla 904.000 mt oldu.

Yılın ilk üç ayında ise uzun ve yassı mamul üretimi sırasıyla %0,9 düşüş ve %9,1 artışla 3,1 milyon mt ve 2,5 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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