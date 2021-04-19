İtalya’nın ham çelik üretimi Mart ayında ciddi bir artış gösterdi

İtalya Çelik Üreticileri Birliği verilerine göre, bu yılın Mart ayında İtalya’nın ham çelik üretimi yıllık %68,8 artış göstererek 2,31 milyon mt oldu. Bu artış, 2020 yılının Mart ayında Corona salgını patladığında ülke çapında karantina önlemleri uygulanmış olmasından kaynaklandı. Öte yandan, 2019 yılının Mart ayına kıyasla üretim %1,1 artış gösterdi. Bir önceki aya kıyasla ise yaklaşık %11 arttı.
Bu yıl Ocak-Mart döneminde İtalya’nın ham çelik üretimi, yıllık %18,9 artışla yaklaşık 6,2 milyon mt seviyesinde yer aldı.
|
2021
|
Ham çelik üretimi
|
Ay
|
000/mt
|
Yıllık değişim (%)
|
Ocak-Şubat
|
Yıllık değişim (%)
|
Ocak
|
1.892
|
+0,9
|
1.892
|
+0,9
|
Şubat
|
2.074
|
+1,6
|
3.966
|
+1,2
|
Mart
|
2.312
|
+68,8
|
6.286
|
+18,9
Yassı ve uzun mamul üretimine bakıldığında, Mart ayında İtalya’nın uzun mamul üretimi yıllık bazda neredeyse iki katına çıkarak 1,26 milyon mt seviyesinde olurken, yassı mamul üretimi yıllık %10,6 artışla 943.000 mt seviyesinde yer aldı.