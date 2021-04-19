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İtalya’nın ham çelik üretimi Mart ayında ciddi bir artış gösterdi

Pazartesi, 19 Nisan 2021 15:25:33 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalya Çelik Üreticileri Birliği verilerine göre, bu yılın Mart ayında İtalya’nın ham çelik üretimi yıllık %68,8 artış göstererek 2,31 milyon mt oldu. Bu artış, 2020 yılının Mart ayında Corona salgını patladığında ülke çapında karantina önlemleri uygulanmış olmasından kaynaklandı. Öte yandan, 2019 yılının Mart ayına kıyasla üretim %1,1 artış gösterdi. Bir önceki aya kıyasla ise yaklaşık %11 arttı.

Bu yıl Ocak-Mart döneminde İtalya’nın ham çelik üretimi, yıllık %18,9 artışla yaklaşık 6,2 milyon mt seviyesinde yer aldı.

 2021

Ham çelik üretimi

Ay

000/mt

Yıllık değişim (%)

Ocak-Şubat

Yıllık değişim (%)

Ocak

1.892

+0,9

1.892

+0,9

Şubat

2.074

+1,6

3.966

+1,2

Mart

2.312

+68,8

6.286

+18,9

Yassı ve uzun mamul üretimine bakıldığında, Mart ayında İtalya’nın uzun mamul üretimi yıllık bazda neredeyse iki katına çıkarak 1,26 milyon mt seviyesinde olurken, yassı mamul üretimi yıllık %10,6 artışla 943.000 mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: İtalya  ham çelik  Avrupa Birliği  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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