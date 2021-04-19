İtalya’nın ham çelik üretimi Mart ayında ciddi bir artış gösterdi

Pazartesi, 19 Nisan 2021 15:25:33 (GMT+3) | Brescia

İtalya Çelik Üreticileri Birliği verilerine göre, bu yılın Mart ayında İtalya’nın ham çelik üretimi yıllık %68,8 artış göstererek 2,31 milyon mt oldu. Bu artış, 2020 yılının Mart ayında Corona salgını patladığında ülke çapında karantina önlemleri uygulanmış olmasından kaynaklandı. Öte yandan, 2019 yılının Mart ayına kıyasla üretim %1,1 artış gösterdi. Bir önceki aya kıyasla ise yaklaşık %11 arttı.

Bu yıl Ocak-Mart döneminde İtalya’nın ham çelik üretimi, yıllık %18,9 artışla yaklaşık 6,2 milyon mt seviyesinde yer aldı.

2021 Ham çelik üretimi Ay 000/mt Yıllık değişim (%) Ocak-Şubat Yıllık değişim (%) Ocak 1.892 +0,9 1.892 +0,9 Şubat 2.074 +1,6 3.966 +1,2 Mart 2.312 +68,8 6.286 +18,9

Yassı ve uzun mamul üretimine bakıldığında, Mart ayında İtalya’nın uzun mamul üretimi yıllık bazda neredeyse iki katına çıkarak 1,26 milyon mt seviyesinde olurken, yassı mamul üretimi yıllık %10,6 artışla 943.000 mt seviyesinde yer aldı.