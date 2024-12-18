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İtalya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında yeniden aşağı yönlü

Çarşamba, 18 Aralık 2024 15:22:16 (GMT+3)   |   Brescia

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, İtalya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında kaydedilen yukarı yönlü hareketin ardından yeniden düştü. Toplam ham çelik üretimi bu yılın Kasım ayında yıllık %4,4 düşüşle 1,8 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan yılın ilk on bir ayında ham çelik üretimi %4,7 düşüşle 18,8 milyon mt oldu.

2024

Ham çelik üretimi

Ay

000/t

Yıllık değişim(%)

Ocak-Kasım

Yıllık değişim(%)

Ocak

1.645 

+5,9 

1.645 

+5,9 

Şubat

1.824 

-3,8 

3.469 

+0,6 

Mart

1.997 

-12,9 

5.376 

-4,7 

Nisan

1.691 

-11,1 

7.067 

-6,3 

Mayıs

1.884 

-5,4 

8.951 

-6,1 

Haziran

1.852 

-3

10.803 

-5,6 

Temmuz

1.689 

-3,7 

12.492 

-5,3 

Ağustos

764 

-2,7 

13.256 

-5,2 

Eylül

1.795 

-8,4 

15.053 

-5,6 

Ekim

1.956 

2,2 

17.008 

-4,7 

Kasım

1.801 

-4,4 

18.810 

-4,7 

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, söz konusu ayda uzun mamul üretimi yıllık %5 düşüşle 1,1 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, yassı mamul üretimi aynı ayda %12,2 düşüşle 747.000 mt oldu.

Yılın ilk on bir ayında ise uzun mamul üretimi 11 milyon mt seviyesinde yatay seyretti. Ocak-Kasım döneminde yassı mamul üretimi ise %10,6 düşüşle 8 milyon mt’a geriledi.


Etiketler: Ham Çelik İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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