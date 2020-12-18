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İtalya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında %3,2 arttı 

Cuma, 18 Aralık 2020 16:01:41 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalya Çelik Üreticileri Birliği verilerine göre, bu yılın Kasım ayında, İtalya’nın ham çelik üretimi 2 milyon mt’u geçti. Bu kapsamda Kasım ayı üretimi yıllık %3,2 artışla 2,12 milyon mt seviyesinde yer aldı. Yine de bu üretim rakamı aylık bazda %3,3 düşüş gösterdi.

Yılın ilk 11 ayında ise, İtalya ham çelik üretimi yıllık bazda %14,2 düşüşle 18,70 milyon mt seviyesinde yer aldı. Yıllık düşüş, Corona virüsünün ilk dalgasından dolayı uygulanan karantina döneminin sona ermesinin ardından Mayıs ayında kaydedilen düşüşten daha yavaş oldu.

 

Ham çelik üretimi

Ay

000/mt

Yıllık değişim (%)

Kümülatif

Yıllık değişim (%)

Ocak

1.873

-5,0

1.873

-5,0

Şubat

2.042

0

3.915

-2,5

Mart

1.372

-40,0

5.287

-16,1

Nisan

1.106

-43,3

6.393

-22,5

Mayıs

1.858

-16,2

8.251

-21,2

Haziran

1.811

-12,9

10.062

-19,8

Temmuz

1.737

-11,8

11.799

-18,7

Ağustos

939

9,7

12.738

-17,1

Eylül

1.796

-18,6

14.534

-17,3

Ekim

2.119

-4,6

16.653

-15,9

Kasım

2.049

3,2

18.702

-14,2

Yassı ve uzun mamul üretimine bakıldığında, Kasım ayında uzun mamul üretimi yassı mamullere kıyasla daha fazlaydı ve yıllık bazda %1 artarak 1,11 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Yassı mamul üretimi ise yıllık %7,4 düşerek 810.000 mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ilk 11 ayında ise, uzun mamul üretimi yıllık %10,9 düşüşle 10,30 milyon mt ve yassı mamul üretimi yıllık %20,1 düşüşle 8,56 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: İtalya  çelik üretimi  ham çelik  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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