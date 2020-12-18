İtalya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında %3,2 arttı 

İtalya Çelik Üreticileri Birliği verilerine göre, bu yılın Kasım ayında, İtalya’nın ham çelik üretimi 2 milyon mt’u geçti. Bu kapsamda Kasım ayı üretimi yıllık %3,2 artışla 2,12 milyon mt seviyesinde yer aldı. Yine de bu üretim rakamı aylık bazda %3,3 düşüş gösterdi.
Yılın ilk 11 ayında ise, İtalya ham çelik üretimi yıllık bazda %14,2 düşüşle 18,70 milyon mt seviyesinde yer aldı. Yıllık düşüş, Corona virüsünün ilk dalgasından dolayı uygulanan karantina döneminin sona ermesinin ardından Mayıs ayında kaydedilen düşüşten daha yavaş oldu.
|
|
Ham çelik üretimi
|
Ay
|
000/mt
|
Yıllık değişim (%)
|
Kümülatif
|
Yıllık değişim (%)
|
Ocak
|
1.873
|
-5,0
|
1.873
|
-5,0
|
Şubat
|
2.042
|
0
|
3.915
|
-2,5
|
Mart
|
1.372
|
-40,0
|
5.287
|
-16,1
|
Nisan
|
1.106
|
-43,3
|
6.393
|
-22,5
|
Mayıs
|
1.858
|
-16,2
|
8.251
|
-21,2
|
Haziran
|
1.811
|
-12,9
|
10.062
|
-19,8
|
Temmuz
|
1.737
|
-11,8
|
11.799
|
-18,7
|
Ağustos
|
939
|
9,7
|
12.738
|
-17,1
|
Eylül
|
1.796
|
-18,6
|
14.534
|
-17,3
|
Ekim
|
2.119
|
-4,6
|
16.653
|
-15,9
|
Kasım
|
2.049
|
3,2
|
18.702
|
-14,2
Yassı ve uzun mamul üretimine bakıldığında, Kasım ayında uzun mamul üretimi yassı mamullere kıyasla daha fazlaydı ve yıllık bazda %1 artarak 1,11 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Yassı mamul üretimi ise yıllık %7,4 düşerek 810.000 mt seviyesinde yer aldı.
Bu yılın ilk 11 ayında ise, uzun mamul üretimi yıllık %10,9 düşüşle 10,30 milyon mt ve yassı mamul üretimi yıllık %20,1 düşüşle 8,56 milyon mt seviyesinde kaydedildi.