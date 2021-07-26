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İtalya’nın ham çelik üretimi ilk yarıda arttı

Pazartesi, 26 Temmuz 2021 15:19:34 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalya Çelik Üreticileri Birliği verilerine göre, bu yılın Haziran ayında İtalya’nın ham çelik üretimi yıllık %20,1 artış ve bu yılın Mayıs ayında kaydedilen 2,21 milyon mt’a kıyasla hafifçe düşüş göstererek 2,18 milyon mt oldu.

Bu yıl Ocak-Haziran döneminde İtalya’nın ham çelik üretimi yıllık %26 artışla 12,7 milyon mt seviyesini aştı.

 2021

Ham çelik üretimi

Ay

000/mt

Yıllık değişim (%)

Kümülatif

Yıllık değişim (%)

Ocak

1.894

+1

1.894

+1

Şubat

2.086

+2,2

3.980

+1,6

Mart

2.313

+68,8

6.293

+19

Nisan

2.056

+78,9

8.349

+29,7

Mayıs

2.210

+18,8

10.559

+27,3

Haziran

2.179

+20,1

12.739

+26

Yassı ve uzun mamul üretimine bakıldığında, Haziran ayında İtalya’nın uzun mamul üretimi yıllık bazda %28,2 artışla 1,3 milyon mt seviyesinde olurken, yassı mamul üretimi yıllık %2 artışla 927.000 mt seviyesinde yer aldı. Yılın ilk altı ayında, ülkenin uzun mamul üretimi yıllık %36,8 artışla 7,1 milyon mt olurken, yassı mamul üretimi yıllık %13,3 artışla 5,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: İtalya  çelik üretimi  ham çelik  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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