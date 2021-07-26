İtalya’nın ham çelik üretimi ilk yarıda arttı

İtalya Çelik Üreticileri Birliği verilerine göre, bu yılın Haziran ayında İtalya’nın ham çelik üretimi yıllık %20,1 artış ve bu yılın Mayıs ayında kaydedilen 2,21 milyon mt’a kıyasla hafifçe düşüş göstererek 2,18 milyon mt oldu.
Bu yıl Ocak-Haziran döneminde İtalya’nın ham çelik üretimi yıllık %26 artışla 12,7 milyon mt seviyesini aştı.
|
2021
|
Ham çelik üretimi
|
Ay
|
000/mt
|
Yıllık değişim (%)
|
Kümülatif
|
Yıllık değişim (%)
|
Ocak
|
1.894
|
+1
|
1.894
|
+1
|
Şubat
|
2.086
|
+2,2
|
3.980
|
+1,6
|
Mart
|
2.313
|
+68,8
|
6.293
|
+19
|
Nisan
|
2.056
|
+78,9
|
8.349
|
+29,7
|
Mayıs
|
2.210
|
+18,8
|
10.559
|
+27,3
|
Haziran
|
2.179
|
+20,1
|
12.739
|
+26
Yassı ve uzun mamul üretimine bakıldığında, Haziran ayında İtalya’nın uzun mamul üretimi yıllık bazda %28,2 artışla 1,3 milyon mt seviyesinde olurken, yassı mamul üretimi yıllık %2 artışla 927.000 mt seviyesinde yer aldı. Yılın ilk altı ayında, ülkenin uzun mamul üretimi yıllık %36,8 artışla 7,1 milyon mt olurken, yassı mamul üretimi yıllık %13,3 artışla 5,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi.