İtalya’nın ham çelik üretimi ilk yarıda arttı

Pazartesi, 26 Temmuz 2021 15:19:34 (GMT+3) | Brescia

İtalya Çelik Üreticileri Birliği verilerine göre, bu yılın Haziran ayında İtalya’nın ham çelik üretimi yıllık %20,1 artış ve bu yılın Mayıs ayında kaydedilen 2,21 milyon mt’a kıyasla hafifçe düşüş göstererek 2,18 milyon mt oldu.

Bu yıl Ocak-Haziran döneminde İtalya’nın ham çelik üretimi yıllık %26 artışla 12,7 milyon mt seviyesini aştı.

2021 Ham çelik üretimi Ay 000/mt Yıllık değişim (%) Kümülatif Yıllık değişim (%) Ocak 1.894 +1 1.894 +1 Şubat 2.086 +2,2 3.980 +1,6 Mart 2.313 +68,8 6.293 +19 Nisan 2.056 +78,9 8.349 +29,7 Mayıs 2.210 +18,8 10.559 +27,3 Haziran 2.179 +20,1 12.739 +26

Yassı ve uzun mamul üretimine bakıldığında, Haziran ayında İtalya’nın uzun mamul üretimi yıllık bazda %28,2 artışla 1,3 milyon mt seviyesinde olurken, yassı mamul üretimi yıllık %2 artışla 927.000 mt seviyesinde yer aldı. Yılın ilk altı ayında, ülkenin uzun mamul üretimi yıllık %36,8 artışla 7,1 milyon mt olurken, yassı mamul üretimi yıllık %13,3 artışla 5,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi.