İtalya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında %28,3 arttı

Pazartesi, 18 Ekim 2021 13:53:20 (GMT+3) | Brescia

İtalya Çelik Üreticileri Birliği verilerine göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Eylül ayında yıllık %28,3 artışla 2,30 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu yıl Eylül ayı, üretim açısından 2012 yılından bu yana kaydedilen en iyi dokuzuncu ay oldu.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, İtalya’nın ham çelik üretimi yıllık %27,6 ve 2019 yılının aynı dönemine göre %5,9 artışla 18,6 milyon mt’u aştı.

2021 Ham çelik üretimi Ay 000/mt Yıllık değişim (%) Kümülatif Yıllık değişim (%) Ocak 1.894 +1 1.894 +1 Şubat 2.086 +2,2 3.980 +1,6 Mart 2.313 +68,8 6.293 +19 Nisan 2.057 +79 8.350 +29,7 Mayıs 2.211 +18,9 10.561 +27,3 Haziran 2.187 +20,5 12.748 +26,1 Temmuz 2.202 +26,5 14.950 +26,1 Ağustos 1.358 +44,3 16.310 +27,5 Eylül 2.304 +28 18.614 +27,6

Uzun ve yassı mamul üretimine bakıldığında, İtalya’nın uzun mamul üretimi Eylül ayında yıllık %8,7 artışla 1,24 milyon olurken, yassı mamul üretimi ise yıllık %50,8 artışla 1,05 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, uzun mamul üretimi %26,9 artışla 10,26 milyon mt, yassı mamul üretimi ise %18,8 artışla 8,19 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.