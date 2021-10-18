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İtalya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında %28,3 arttı

Pazartesi, 18 Ekim 2021 13:53:20 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalya Çelik Üreticileri Birliği verilerine göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Eylül ayında yıllık %28,3 artışla 2,30 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu yıl Eylül ayı, üretim açısından 2012 yılından bu yana kaydedilen en iyi dokuzuncu ay oldu.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, İtalya’nın ham çelik üretimi yıllık %27,6 ve 2019 yılının aynı dönemine göre %5,9 artışla 18,6 milyon mt’u aştı.

 2021

Ham çelik üretimi

Ay

000/mt

Yıllık değişim (%)

Kümülatif

Yıllık değişim (%)

Ocak

1.894

+1

1.894

+1

Şubat

2.086

+2,2

3.980

+1,6

Mart

2.313

+68,8

6.293

+19

Nisan

2.057

+79

8.350

+29,7

Mayıs

2.211

+18,9

10.561

+27,3

Haziran

2.187

+20,5

12.748

+26,1

Temmuz

2.202

+26,5

14.950

+26,1

Ağustos

1.358

+44,3

16.310

+27,5

Eylül

2.304

+28

18.614

+27,6

Uzun ve yassı mamul üretimine bakıldığında, İtalya’nın uzun mamul üretimi Eylül ayında yıllık %8,7 artışla 1,24 milyon olurken, yassı mamul üretimi ise yıllık %50,8 artışla 1,05 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, uzun mamul üretimi %26,9 artışla 10,26 milyon mt, yassı mamul üretimi ise %18,8 artışla 8,19 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: ham çelik  İtalya  Avrupa Birliği  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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