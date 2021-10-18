İtalya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında %28,3 arttı

İtalya Çelik Üreticileri Birliği verilerine göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Eylül ayında yıllık %28,3 artışla 2,30 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu yıl Eylül ayı, üretim açısından 2012 yılından bu yana kaydedilen en iyi dokuzuncu ay oldu.
Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, İtalya’nın ham çelik üretimi yıllık %27,6 ve 2019 yılının aynı dönemine göre %5,9 artışla 18,6 milyon mt’u aştı.
|
2021
|
Ham çelik üretimi
|
Ay
|
000/mt
|
Yıllık değişim (%)
|
Kümülatif
|
Yıllık değişim (%)
|
Ocak
|
1.894
|
+1
|
1.894
|
+1
|
Şubat
|
2.086
|
+2,2
|
3.980
|
+1,6
|
Mart
|
2.313
|
+68,8
|
6.293
|
+19
|
Nisan
|
2.057
|
+79
|
8.350
|
+29,7
|
Mayıs
|
2.211
|
+18,9
|
10.561
|
+27,3
|
Haziran
|
2.187
|
+20,5
|
12.748
|
+26,1
|
Temmuz
|
2.202
|
+26,5
|
14.950
|
+26,1
|
Ağustos
|
1.358
|
+44,3
|
16.310
|
+27,5
|
Eylül
|
2.304
|
+28
|
18.614
|
+27,6
Uzun ve yassı mamul üretimine bakıldığında, İtalya’nın uzun mamul üretimi Eylül ayında yıllık %8,7 artışla 1,24 milyon olurken, yassı mamul üretimi ise yıllık %50,8 artışla 1,05 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, uzun mamul üretimi %26,9 artışla 10,26 milyon mt, yassı mamul üretimi ise %18,8 artışla 8,19 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.