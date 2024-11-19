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İtalya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında arttı

Salı, 19 Kasım 2024 11:05:14 (GMT+3)   |   Brescia
       

Bu yılın Ekim ayında İtalya’da ham çelik üretimi Eylül ayındaki düşüşün ardından yükseldi. İtalya Çelik Üreticileri Birliği Federacciai tarafından yayımlanan verilere göre toplam ham çelik üretimi yıllık bada %2,2 artışla 2 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan yılın ilk on ayında ham çelik üretimi %4,7 düşüşle 17 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2024

Ham çelik üretimi

Ay

000/t

Yıllık değişim (%)

Ocak-Ekim

Yıllık değişim (%)

Ocak

1.645

+5,9

1.645

+5,9

Şubat

1.824

-3,8

3.469

+0,6

Mart

1.997

-12,9

5.376

-4,7

Nisan

1.691

-11,1

7.067

-6,3

Mayıs

1.884

-5,4

8.951

-6,1

Haziran

1.852

-3

10.803

-5,6

Temmuz

1.689

-3,7

12.492

-5,3

Ağustos

764

-2,7

13.256

-5,2

Eylül

1.795

-8,4

15.051

-5,6

Ekim

1.956

+2,2

17.008

-4,7

İtalya’da uzun ve yassı mamul üretimi Eylül ayındaki düşüşün ardından Ekim ayında farklı seyirler izledi. Uzun mamul üretimi yıllık bazda %0,6 artışla 1,1 milyon mt seviyesinde yer alarak, yılın ilk on ayında yıllık %0,5’lik hafif bir yükselişle 9,9 milyon seviyesinde kaydedildi. Yassı mamul üretimi ise düşmeye devam etti ve yıllık bazda %12,3 düşüşle 794.000 mt seviyesine indi. Böylece ülkede yassı mamul üretimi ilk on ayda yıllık bazda %10,5 düşerek 7,2 milyon mt oldu.


Etiketler: Ham Çelik İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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