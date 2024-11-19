İtalya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında arttı

Bu yılın Ekim ayında İtalya’da ham çelik üretimi Eylül ayındaki düşüşün ardından yükseldi. İtalya Çelik Üreticileri Birliği Federacciai tarafından yayımlanan verilere göre toplam ham çelik üretimi yıllık bada %2,2 artışla 2 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan yılın ilk on ayında ham çelik üretimi %4,7 düşüşle 17 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2024 Ham çelik üretimi Ay 000/t Yıllık değişim (%) Ocak-Ekim Yıllık değişim (%) Ocak 1.645 +5,9 1.645 +5,9 Şubat 1.824 -3,8 3.469 +0,6 Mart 1.997 -12,9 5.376 -4,7 Nisan 1.691 -11,1 7.067 -6,3 Mayıs 1.884 -5,4 8.951 -6,1 Haziran 1.852 -3 10.803 -5,6 Temmuz 1.689 -3,7 12.492 -5,3 Ağustos 764 -2,7 13.256 -5,2 Eylül 1.795 -8,4 15.051 -5,6 Ekim 1.956 +2,2 17.008 -4,7

İtalya’da uzun ve yassı mamul üretimi Eylül ayındaki düşüşün ardından Ekim ayında farklı seyirler izledi. Uzun mamul üretimi yıllık bazda %0,6 artışla 1,1 milyon mt seviyesinde yer alarak, yılın ilk on ayında yıllık %0,5’lik hafif bir yükselişle 9,9 milyon seviyesinde kaydedildi. Yassı mamul üretimi ise düşmeye devam etti ve yıllık bazda %12,3 düşüşle 794.000 mt seviyesine indi. Böylece ülkede yassı mamul üretimi ilk on ayda yıllık bazda %10,5 düşerek 7,2 milyon mt oldu.