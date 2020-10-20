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İtalya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında %18,7 düştü

Salı, 20 Ekim 2020 17:40:34 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalyan çelik üreticileri birliği Federacciai tarafından yayımlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında İtalya’nın ham çelik üretimi bir önceki ay %9,7 artış göstermesinin ardından yıllık bazda %18,7 düşerek 1,79 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise, İtalya’nın ham çelik üretimi yıllık bazda %17,2 düşüş göstererek 14,55 milyon mt oldu.

Yassı ve uzun mamul üretimine bakıldığında ise, Eylül ayında ülkenin uzun mamul üretimi, yassı mamul üretiminden fazla oldu. Buna göre, söz konusu ayda uzun mamul üretimi yıllık %1,5 düşüşle 1,13 milyon mt olurken, yassı mamul üretimi ise yıllık %33,4 düşüşle 694.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk dokuz ayında uzun mamul üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %14,5 düşüş göstererek 7,9 milyon mt olurken, yassı mamul üretimi ise yıllık bazda %22,1 düşüşle 6,88 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.


Etiketler: üretim  çelik üretimi  ham çelik  yassı ürünler  Avrupa Birliği  İtalya  hammaddeler  uzun ürünler  |  benzer haberler »


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