﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

İtalya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında %4,2 arttı

Çarşamba, 17 Kasım 2021 12:27:24 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalya Çelik Üreticileri Birliği verilerine göre, ülkenin ham çelik üretimi, bu yılın Ekim ayında, aylık %4,1 düşüşle ve yıllık %4,2 artışla 2,2 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Geçtiğimiz yedi aylık süreçte, ham çelik üretimi çift haneli yıllık artışlar kaydetmişti. Enerji maliyetlerindeki artış sonucunda elektrik ark ocaklı üreticilerin, vardiyaları kısaltarak ve yoğun saatlerde faaliyetlerine ara vererek üretimini azaltması sonucunda ham çelik üretiminin azaldığı gözlendi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, İtalya’nın ham çelik üretimi yıllık %4 ve 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %4,6 artışla 20,7 milyon mt’u aştı.

 2021

Ham çelik üretimi

Ay

000/mt

Yıllık değişim (%)

Kümülatif

Yıllık değişim (%)

Ocak

1.894

+1

1.894

+1

Şubat

2.086

+2,2

3.980

+1,6

Mart

2.299

+67,8

6.279

+18,8

Nisan

2.057

+79

8.336

+29,5

Mayıs

2.211

+18,9

10.547

+27,1

Haziran

2.187

+20,5

12.734

+25,9

Temmuz

2.204

+26,6

14.938

+26

Ağustos

1.267

+34,6

16.205

+26,7

Eylül

2.304

+28

18.509

+26,8

Ekim

2.210

+4,2

20.719

+24

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, söz konusu ayda, uzun mamul üretimi yıllık %1,3 düşüşle 1,26 milyon mt olurken, yassı mamul üretimi ise yıllık %18,3 artışla 1,04 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, uzun mamul üretimi %25,5 artışla 11,5 milyon mt, yassı mamul üretimi ise %18,7 artışla 9,2 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: ham çelik  İtalya  çelik üretimi  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

04 Kas

İtalya’da yerel hurda fiyatları artmaya başladı
03 Kas

İtalya’nın araç kayıtları Ekim ayında sertçe düştü
28 Eki

İtalyan inşaat demiri üreticileri artan maliyetlerden dolayı daha yüksek fiyatlar hedefliyor
27 Eki

ArcelorMittal Fransa’daki iki galvanizleme hattını yarı iletken çip krizi sebebiyle durduracak
21 Eki

Acciaierie d’Italia 4 No’lu yüksek fırınını yarın yeniden devreye alacak