İtalya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında %4,2 arttı

Çarşamba, 17 Kasım 2021 12:27:24 (GMT+3) | Brescia

İtalya Çelik Üreticileri Birliği verilerine göre, ülkenin ham çelik üretimi, bu yılın Ekim ayında, aylık %4,1 düşüşle ve yıllık %4,2 artışla 2,2 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Geçtiğimiz yedi aylık süreçte, ham çelik üretimi çift haneli yıllık artışlar kaydetmişti. Enerji maliyetlerindeki artış sonucunda elektrik ark ocaklı üreticilerin, vardiyaları kısaltarak ve yoğun saatlerde faaliyetlerine ara vererek üretimini azaltması sonucunda ham çelik üretiminin azaldığı gözlendi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, İtalya’nın ham çelik üretimi yıllık %4 ve 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %4,6 artışla 20,7 milyon mt’u aştı.

2021 Ham çelik üretimi Ay 000/mt Yıllık değişim (%) Kümülatif Yıllık değişim (%) Ocak 1.894 +1 1.894 +1 Şubat 2.086 +2,2 3.980 +1,6 Mart 2.299 +67,8 6.279 +18,8 Nisan 2.057 +79 8.336 +29,5 Mayıs 2.211 +18,9 10.547 +27,1 Haziran 2.187 +20,5 12.734 +25,9 Temmuz 2.204 +26,6 14.938 +26 Ağustos 1.267 +34,6 16.205 +26,7 Eylül 2.304 +28 18.509 +26,8 Ekim 2.210 +4,2 20.719 +24

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, söz konusu ayda, uzun mamul üretimi yıllık %1,3 düşüşle 1,26 milyon mt olurken, yassı mamul üretimi ise yıllık %18,3 artışla 1,04 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, uzun mamul üretimi %25,5 artışla 11,5 milyon mt, yassı mamul üretimi ise %18,7 artışla 9,2 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.