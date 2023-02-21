İtalya’nın ham çelik üretimi düşmeye devam ediyor

İtalyan çelik üreticileri birliği Federacciai tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Ocak ayında yıllık %14,7 düşüşle 1,55 milyon mt seviyesinde yer aldı.
|
2022
|
Ham çelik üretimi
|
Ay
|
000/mt
|
Yıllık değişim (%)
|
Kümülatif
|
Yıllık değişim (%)
|
Ocak
|
1.820
|
-3,9
|
1.820
|
-3,9
|
Şubat
|
2.046
|
-1,9
|
3.866
|
-2,9
|
Mart
|
2.126
|
-7,5
|
5.992
|
-4,6
|
Nisan
|
2.162
|
+5,1
|
8.154
|
-2,2
|
Mayıs
|
2.204
|
-0,3
|
10.358
|
-1,8
|
Haziran
|
1.895
|
-13,4
|
12.253
|
-3,8
|
Temmuz
|
1.605
|
-27,2
|
13.858
|
-7,2
|
Ağustos
|
751
|
-40,7
|
14.609
|
-9,8
|
Eylül
|
1.873
|
-18,7
|
16.482
|
-11
|
Ekim
|
2.016
|
-9,2
|
18.498
|
-10,8
|
Kasım
|
1.854
|
-15,1
|
20.352
|
-11,2
|
Aralık
|
1.265
|
-15,6
|
21.617
|
-11,5
|
2023
|
Ocak
|
1.552
|
-14,7
|
1.552
|
-14,7
Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, Ocak ayında uzun mamul üretimi yıllık %19,7 düşüşle 766.000 mt seviyesine gerilerken, yassı mamul üretimi yıllık %17,7 düşerek 749.000 mt oldu.