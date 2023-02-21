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İtalya’nın ham çelik üretimi düşmeye devam ediyor

Salı, 21 Şubat 2023 10:57:23 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalyan çelik üreticileri birliği Federacciai tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Ocak ayında yıllık %14,7 düşüşle 1,55 milyon mt seviyesinde yer aldı.

2022

Ham çelik üretimi

Ay

000/mt

Yıllık değişim (%)

Kümülatif

Yıllık değişim (%)

Ocak

1.820 

-3,9 

1.820 

-3,9 

Şubat

2.046 

-1,9 

3.866 

-2,9 

Mart

2.126 

-7,5 

5.992 

-4,6 

Nisan

2.162 

+5,1 

8.154 

-2,2 

Mayıs

2.204 

-0,3 

10.358 

-1,8 

Haziran

1.895 

-13,4 

12.253 

-3,8 

Temmuz

1.605 

-27,2 

13.858 

-7,2 

Ağustos

751 

-40,7 

14.609 

-9,8 

Eylül

1.873 

-18,7 

16.482 

-11 

Ekim

2.016 

-9,2 

18.498 

-10,8 

Kasım

1.854 

-15,1 

20.352 

-11,2 

Aralık

1.265 

-15,6 

21.617 

-11,5 

2023

  

Ocak

1.552

-14,7

1.552

-14,7

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, Ocak ayında uzun mamul üretimi yıllık %19,7 düşüşle 766.000 mt seviyesine gerilerken, yassı mamul üretimi yıllık %17,7 düşerek 749.000 mt oldu.


Etiketler: Ham Çelik İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Üretim 

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