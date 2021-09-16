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İtalya’nın ham çelik üretimi Ağustos ayında %44,3 arttı

Perşembe, 16 Eylül 2021 15:09:37 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalya Çelik Üreticileri Birliği verilerine göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Ağustos ayında yıllık %44,3 artışla 1,35 milyon mt seviyesinde kaydedildi. İtalya’nın ham çelik üretimi, 1 milyon mt barajını ilk kez 2018 yılında, 1,16 milyon mt seviyesinde yer alarak geçmişti.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, ham çelik üretimi yıllık %27,5 ve 2019 yılının aynı döneme kıyasla %6,1 artışla 16,3 milyon mt seviyesini aştı.

 2021

Ham çelik üretimi

Ay

000/mt

Yıllık değişim (%)

Kümülatif

Yıllık değişim (%)

Ocak

1.894

+1

1.894

+1

Şubat

2.086

+2,2

3.980

+1,6

Mart

2.313

+68,8

6.293

+19

Nisan

2.057

+79

8.350

+29,7

Mayıs

2.211

+18,9

10.561

+27,3

Haziran

2.187

+20,5

12.748

+26,1

Temmuz

2.202

+26,5

14.950

+26,1

Ağustos

1.358

+44,3

16.308

+27,5

Uzun ve yassı mamul üretimine bakıldığında, İtalya’nın uzun mamul üretimi Ağustos ayında yıllık %22,2 artışla 594.000 mt olurken, yassı mamul üretimi ise yıllık %17,1 artışla 554.000 mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, uzun mamul üretimi %32,8 artışla 9 milyon mt, yassı mamul üretimi ise %15,1 artışla 7,1 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: İtalya  ham çelik  çelik üretimi  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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