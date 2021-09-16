İtalya’nın ham çelik üretimi Ağustos ayında %44,3 arttı

Perşembe, 16 Eylül 2021 15:09:37 (GMT+3) | Brescia

İtalya Çelik Üreticileri Birliği verilerine göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Ağustos ayında yıllık %44,3 artışla 1,35 milyon mt seviyesinde kaydedildi. İtalya’nın ham çelik üretimi, 1 milyon mt barajını ilk kez 2018 yılında, 1,16 milyon mt seviyesinde yer alarak geçmişti.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, ham çelik üretimi yıllık %27,5 ve 2019 yılının aynı döneme kıyasla %6,1 artışla 16,3 milyon mt seviyesini aştı.

2021 Ham çelik üretimi Ay 000/mt Yıllık değişim (%) Kümülatif Yıllık değişim (%) Ocak 1.894 +1 1.894 +1 Şubat 2.086 +2,2 3.980 +1,6 Mart 2.313 +68,8 6.293 +19 Nisan 2.057 +79 8.350 +29,7 Mayıs 2.211 +18,9 10.561 +27,3 Haziran 2.187 +20,5 12.748 +26,1 Temmuz 2.202 +26,5 14.950 +26,1 Ağustos 1.358 +44,3 16.308 +27,5

Uzun ve yassı mamul üretimine bakıldığında, İtalya’nın uzun mamul üretimi Ağustos ayında yıllık %22,2 artışla 594.000 mt olurken, yassı mamul üretimi ise yıllık %17,1 artışla 554.000 mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, uzun mamul üretimi %32,8 artışla 9 milyon mt, yassı mamul üretimi ise %15,1 artışla 7,1 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.