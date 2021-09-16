İtalya’nın ham çelik üretimi Ağustos ayında %44,3 arttı

İtalya Çelik Üreticileri Birliği verilerine göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Ağustos ayında yıllık %44,3 artışla 1,35 milyon mt seviyesinde kaydedildi. İtalya’nın ham çelik üretimi, 1 milyon mt barajını ilk kez 2018 yılında, 1,16 milyon mt seviyesinde yer alarak geçmişti.
Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, ham çelik üretimi yıllık %27,5 ve 2019 yılının aynı döneme kıyasla %6,1 artışla 16,3 milyon mt seviyesini aştı.
|
2021
|
Ham çelik üretimi
|
Ay
|
000/mt
|
Yıllık değişim (%)
|
Kümülatif
|
Yıllık değişim (%)
|
Ocak
|
1.894
|
+1
|
1.894
|
+1
|
Şubat
|
2.086
|
+2,2
|
3.980
|
+1,6
|
Mart
|
2.313
|
+68,8
|
6.293
|
+19
|
Nisan
|
2.057
|
+79
|
8.350
|
+29,7
|
Mayıs
|
2.211
|
+18,9
|
10.561
|
+27,3
|
Haziran
|
2.187
|
+20,5
|
12.748
|
+26,1
|
Temmuz
|
2.202
|
+26,5
|
14.950
|
+26,1
|
Ağustos
|
1.358
|
+44,3
|
16.308
|
+27,5
Uzun ve yassı mamul üretimine bakıldığında, İtalya’nın uzun mamul üretimi Ağustos ayında yıllık %22,2 artışla 594.000 mt olurken, yassı mamul üretimi ise yıllık %17,1 artışla 554.000 mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, uzun mamul üretimi %32,8 artışla 9 milyon mt, yassı mamul üretimi ise %15,1 artışla 7,1 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.