İtalya’nın ham çelik üretimi 2025’in Ekim ayında %2,2 yükseldi

İtalya Çelik Üreticileri Birliği Federacciai tarafından yayımlanan verilere göre toplam ham çelik üretimi bu yılın Ekim ayında aylık %1,9 ve yıllık %2,2 artışla 2 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bir önceki ay ham çelik üretimi 1,9 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti. Öte yandan Ocak-Ekim döneminde ham çelik üretimi %3,1 artışla 17,5 milyon mt seviyesine yükseldi.

2025 Ham çelik üretimi Ay 000/t Yıllık değişim Ocak-Ekim Yıllık değişim Ocak 1.698 3,9 1.698 3,9 Şubat 1.817 -0,5 3.515 1,6 Mart 2.044 7,5 5.559 3,7 Nisan 1.800 6,1 7.359 4,2 Mayıs 1.961 3,8 9.320 4,1 Haziran 1.792 -3,2 11.112 2,9 Temmuz 1.727 2,2 12.839 2,8 Ağustos 822 7,5 13.661 3,1 Eylül 1.876 4,3 15.537 3,2 Ekim 1.989 2,2 17.256 3,1

Ürün gruplarına bakıldığında uzun mamul üretimi Ekim ayında yıllık %11,6 artarak 1,2 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, yassı mamul üretimi 2024 yılının aynı ayına kıyasla %2,6 düşüşle 779.000 mt oldu. Yılın ilk on ayında ise uzun mamul üretimi yıllık %4,4 artışla 10,4 milyon mt ve yassı mamul üretimi yıllık %4,7 artışla 7,6 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.