İtalya’nın ham çelik üretimi 2025’in Ekim ayında %2,2 yükseldi

İtalya Çelik Üreticileri Birliği Federacciai tarafından yayımlanan verilere göre toplam ham çelik üretimi bu yılın Ekim ayında aylık %1,9 ve yıllık %2,2 artışla 2 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bir önceki ay ham çelik üretimi 1,9 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti. Öte yandan Ocak-Ekim döneminde ham çelik üretimi %3,1 artışla 17,5 milyon mt seviyesine yükseldi.
|2025
|Ham çelik üretimi
|Ay
|000/t
|Yıllık değişim
|Ocak-Ekim
|Yıllık değişim
|Ocak
|1.698
|3,9
|1.698
|3,9
|Şubat
|1.817
|-0,5
|3.515
|1,6
|Mart
|2.044
|7,5
|5.559
|3,7
|Nisan
|1.800
|6,1
|7.359
|4,2
|Mayıs
|1.961
|3,8
|9.320
|4,1
|Haziran
|1.792
|-3,2
|11.112
|2,9
|Temmuz
|1.727
|2,2
|12.839
|2,8
|Ağustos
|822
|7,5
|13.661
|3,1
|Eylül
|1.876
|4,3
|15.537
|3,2
|Ekim
|1.989
|2,2
|17.256
|3,1
Ürün gruplarına bakıldığında uzun mamul üretimi Ekim ayında yıllık %11,6 artarak 1,2 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, yassı mamul üretimi 2024 yılının aynı ayına kıyasla %2,6 düşüşle 779.000 mt oldu. Yılın ilk on ayında ise uzun mamul üretimi yıllık %4,4 artışla 10,4 milyon mt ve yassı mamul üretimi yıllık %4,7 artışla 7,6 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.