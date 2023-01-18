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İtalya’nın ham çelik üretimi 2022 yılında düşüş gösterdi

Çarşamba, 18 Ocak 2023 11:45:05 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalyan çelik üreticileri birliği Federacciai tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %15,6 düşüşle 1,27 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yılın tamamında ise ham çelik üretimi yıllık %11,5 düşerek 21,62 milyon mt seviyesine indi.

2022

Ham çelik üretimi

Ay

000/mt

Yıllık değişim (%)

Kümülatif

Yıllık değişim (%)

Ocak

1.820  

-3,9  

1.821  

-3,9  

Şubat

2.045  

-2  

3.866  

-2,9  

Mart

2.113  

-8,1  

5.979  

-4,8  

Nisan

2.155  

+4,8  

8.134  

-2,4  

Mayıs

2.198  

-0,6  

10.345  

-1,9  

Haziran

1.876  

-14,2  

12.228  

-4 

Temmuz

1.606  

-27,1   

13.859  

 -7,2  

Ağustos

732   

-42,2   

14.591   

 -10  

Eylül

1.873  

-18,7  

16.463  

-11,1  

Ekim

2.014  

-9,3  

18.496  

-10,8  

Kasım

1.854 

-15,1 

20.350 

-11,2 

Aralık

1.265

-15,6

21.617

-11,5

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, Aralık ayında uzun mamul üretimi yıllık %22,4 düşüşle 660.000 mt seviyesine gerilerken, yassı mamul üretimi yıllık %17,6 düşerek 642.000 mt oldu. Yılın tamamında uzun mamul üretimi yıllık %12 düşüşle 12,03 milyon mt seviyesinde yer alırken, yassı mamul üretimi yıllık %13,8 düşüşle 9,55 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik İtalya Avrupa Birliği Üretim 

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