İtalya’nın ham çelik üretimi 2022 yılında düşüş gösterdi

Çarşamba, 18 Ocak 2023 11:45:05 (GMT+3) | Brescia

İtalyan çelik üreticileri birliği Federacciai tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %15,6 düşüşle 1,27 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yılın tamamında ise ham çelik üretimi yıllık %11,5 düşerek 21,62 milyon mt seviyesine indi.

2022 Ham çelik üretimi Ay 000/mt Yıllık değişim (%) Kümülatif Yıllık değişim (%) Ocak 1.820 -3,9 1.821 -3,9 Şubat 2.045 -2 3.866 -2,9 Mart 2.113 -8,1 5.979 -4,8 Nisan 2.155 +4,8 8.134 -2,4 Mayıs 2.198 -0,6 10.345 -1,9 Haziran 1.876 -14,2 12.228 -4 Temmuz 1.606 -27,1 13.859 -7,2 Ağustos 732 -42,2 14.591 -10 Eylül 1.873 -18,7 16.463 -11,1 Ekim 2.014 -9,3 18.496 -10,8 Kasım 1.854 -15,1 20.350 -11,2 Aralık 1.265 -15,6 21.617 -11,5

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, Aralık ayında uzun mamul üretimi yıllık %22,4 düşüşle 660.000 mt seviyesine gerilerken, yassı mamul üretimi yıllık %17,6 düşerek 642.000 mt oldu. Yılın tamamında uzun mamul üretimi yıllık %12 düşüşle 12,03 milyon mt seviyesinde yer alırken, yassı mamul üretimi yıllık %13,8 düşüşle 9,55 milyon mt seviyesinde kaydedildi.