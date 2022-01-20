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İtalya’nın ham çelik üretimi 2021 yılında %19,8 arttı

Perşembe, 20 Ocak 2022 15:14:26 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalya Çelik Üreticileri Birliği verilerine göre, ülkenin ham çelik üretimi 2021 yılında yıllık %19,8 artışla 24,4 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Pandemi nedeniyle üretime ara verilen 2020 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında 2021 yılındaki ham çelik üretiminde özellikle, Mart-Eylül döneminde görülen güçlü toparlanma etkili oldu. Öte yandan, ham çelik üretiminin 23,2 milyon mt seviyesinin kaydedildiği 2019 yılına kıyasla yüksek seviyelerde yer aldığı ve 2018 yılına kıyasla aynı olduğu gözlendi.

Ham çelik üretiminin yalnızca Aralık ayında yıllık düşüş gösterdiği bildirildi. Buna göre, ham çelik üretimi geçtiğimiz yıla kıyasla %7 düşerek 1,50 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

 2021

Ham çelik üretimi

Ay

000/mt

Yıllık değişim (%)

Kümülatif

Yıllık değişim (%)

Ocak

1.894

+1

1.894

+1

Şubat

2.086

+2,2

3.980

+1,6

Mart

2.299

+67,8

6.279

+18,8

Nisan

2.057

+79

8.336

+29,5

Mayıs

2.211

+18,9

10.547

+27,1

Haziran

2.187

+20,5

12.734

+25,9

Temmuz

2.204

+26,6

14.938

+26

Ağustos

1.267

+34,6

16.205

+26,7

Eylül

2.305

+28,1

18.510

+26,8

Ekim

2.210

+4,2

20.720

+24

Kasım

2.182

+6,3

22.902

+22

Aralık

1.499

-7

24.411

+19,8

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, söz konusu ayda, uzun mamul üretimi yıllık %5,1 düşüşle 814.000 mt olurken, yassı mamul üretimi ise yıllık %3,9 düşüşle 781.000 mt seviyesinde yer aldı. Yılın tamamına bakıldığında, uzun mamul üretimi yıllık %21,8 artışla 13,6 milyon ve yassı mamul üretimi yıllık %16,6 artışla 11 milyon mt oldu.


Etiketler: ham çelik  İtalya  çelik üretimi  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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