IREPAS hammadde tedarikçileri komitesi: İkinci yarıya yönelik iyimser beklentiler 2025’e ertelendi

15-17 Eylül tarihleri arasında Paris’te gerçekleşen SteelOrbis 2024 Güz & 91. IREPAS Toplantısı’nın son gününde konuşan hammadde tedarikçileri komitesi başkanı Stena Metal International’dan Jens Björkman, komitenin küresel çelik piyasasının genel durumuna ilişkin bulgularını özetledi. Björkman, bu yılın ikinci yarısı için geçtiğimiz yılın ilkbahar aylarında paylaşılan iyimser beklentilerin 2025 yılına ertelendiğini ifade etti. Çin’in çelik üretimindeki düşüşün demir cevheri fiyatları üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekerek, üretimdeki yavaşlamanın ihracat açısından tüm diğer ülkeler için iyi olabileceğini söyledi.

Björkman, AB’ye bakıldığında, bölgede kişisel harcamaların azalması sebebiyle son kullanıcı sektörlerin satışlarının yavaşlaması sonucu hurda üretiminin azaldığını ve dolayısıyla hurda fiyatlarının yüksek seviyelerde yatay seyrettiğini belirtti. AB’nin arkasındaki itici güç olan Almanya’da inşaat ve gayrimenkul sektörlerinin yıla iyi bir başlangıç yapmasına ve bu durumun yıl sonuna kadar hammadde piyasasını olumlu etkileyecek olmasına rağmen ticaretin yavaşladığını vurguladı.

Türkiye piyasasına değinen hammadde tedarikçileri komitesi başkanı, başta Çin olmak üzere Asya’dan verilen alternatif, cazip yarı mamul teklifleri sebebiyle ülkede bu yaz ve sonbahar döneminde hurda alımlarının ertelendiğini belirtti. Björkman, Türkiye’nin kütük, slab ve sıcak rulo sac alımlarına devam etmesini ve bu durumun hurda fiyatlarını olumsuz etkilemesini beklediğini paylaşarak sözlerini tamamladı.