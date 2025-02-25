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Hyundai Steel grev sebebiyle Dangjin’de üretimine ara verdi

Salı, 25 Şubat 2025 12:10:34 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel, işçi grevi sebebiyle Dangjin tesisinde üretimine ara verdi.

İşçilerin zam talebiyle başlattığı bir aylık grevin ardından şirket, Dangjin’deki asitleme ve tandem soğuk haddeleme hattını eylem sona erene kadar durdurmaya karar verdi. Böylelikle Hyundai Steel, kurulduğu 1953 yılından bu yana ilk kez lokavt kararı almış oldu.

Hyundai, faaliyetlerin askıya alınması sebebiyle üretiminde en az 270.000 mt düşüş olmasını bekliyor. Söz konusu üretimin değeri 25,4 milyar KRW (17,73 milyon $) seviyesinde yer alıyor.

Yüksek kalite sac üretimi yapan ve şirketin 2024 yılında elde ettiği toplam satış gelirinin %17 oluşturan Dangjin, Hyundai Steel’in en önemli tesislerinden biri olarak öne çıkıyor.


Etiketler: G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Hyundai 

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