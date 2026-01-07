Hyundai Steel Dangjin’de pilot DRI tesisi kuruyor

Yerel basında yer alan haberlere göre Güney Kore merkezli çelik üreticisi Hyundai Steel, ABD’de yürütülecek Louisiana projesi için hazırlıklar kapsamında Dangjin'de doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretimine yönelik bir pilot tesisin inşasına başladı.

Pilot tesisin hidrojen bazlı ve doğal gaz bazlı yöntemler de dahil olmak üzere çeşitli doğrudan indirgeme süreçlerini test etmek amacıyla kullanılacağı ve elde edilen sonuçların ABD’de planlanan entegre çelik tesisi projesinde uygulanacağı belirtildi. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Hyundai Steel geçtiğimiz yılın Mart ayında ABD’nin Louisiana eyaletinde yeni bir çelik tesisi kurmak için yatırım yapmıştı.

Bununla birlikte 2016 yılından bu yana faaliyette olan bir hidrojen üretim merkezi bulunduğu için Dangjin'de kurulması tercih edilen tesisin saatte yaklaşık 30 kilogram ham çelik üretim kapasitesine sahip olması bekleniyor. Hyundai Steel’in tesisi gelecek yıl devreye almayı ve deneme amaçlı çelik üretimini Louisiana’daki çelik tesisi projesine yönelik hazırlıkların temelini oluşturacak şekilde kullanmayı hedeflediği belirtildi.