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Hyundai Steel ABD’de çelik tesisi kuruyor

Salı, 25 Mart 2025 11:06:47 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Kore merkezli Hyundai Motor Group, çelik üreticisi Hyundai Steel’in piyasa konumunu güçlendirmek amacıyla ABD’de 6 milyar $ yatırım yapacağını duyurdu. Söz konusu tutarın, Hyundai Motor Group’un 2025 ve 2028 yılları arasında ABD’ye yapacağı 21 milyar $’lık yatırımın parçası olduğu bildirildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Hyundai Steel, Trump yönetimi tarafından getirilmesi beklenen ticaret önlemlerinden korunmak amacıyla ABD’de ilk çelik tesisini kurma seçeneğini değerlendiriyordu.

Böylelikle şirket, Louisiana’da elektrik ark ocaklı tesis inşa edecek. Hammadde olarak hurda kullanacak olan tesisin otomotiv sektörüne yönelik düşük karbonlu levha üretim kapasitesi yıllık 2,7 milyon mt seviyesinde yer alacak. Öte yandan tesis, Hyundai Motor Group’un üretim hattının yanı sıra bir diğer Güney Koreli otomobil üreticisi Kia’yı ve ABD’li otomobil üreticilerini destekleyecek.

Basında çıkan bazı haberlere göre yeni tesisin 2029 yılında üretime başlaması planlanıyor.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Yatırım Hyundai 

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