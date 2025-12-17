 |  Giriş 

POSCO uzun süreli duruşun ardından 3 No’lu FINEX fırınını yeniden devreye aldı

Çarşamba, 17 Aralık 2025 12:35:08 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Güney Koreli çelik üreticisi POSCO, Pohang tesisindeki 3 No’lu FINEX fırınını yeniden devreye alarak üretime başladı. Söz konusu fırın, geçtiğimiz yıl Kasım ayında meydana gelen yangının ardından uzun süreli bir onarım sürecine girmişti.

Fırının yeniden devreye alınması kararı, POSCO’nun küresel piyasalardaki zorluklara rağmen operasyonel kapasitesini istikrara kavuşturma ve çelik üretimini güçlendirme yönündeki geniş kapsamlı çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kapsamlı bakım ve ekipman yenilemelerini içeren onarım çalışmaları bir yılı aşkın süre devam etti. Fırının yeniden devreye alınması, 2025’in sonuna doğru operasyonların tamamen normale dönmesi yolunda POSCO ve müşterileri açısından kritik bir adım olarak görülüyor.

Yıllık yaklaşık 2 milyon mt kapasiteye sahip olan 3 No’lu FINEX fırını, Pohang tesisindeki toplam sıvı ham demir üretiminin yaklaşık %10-12’sini oluşturuyor. Bu nedenle fırının yeniden devreye alınması, POSCO’nun çelik üretim kapasitesi açısından önemli bir gelişme niteliği taşıyor. 


Etiketler: G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi POSCO 

