Güney Kore yeni yasayla çelik sektörünün rekabetçiliğini artıracak ve karbonsuzlaşmayı hızlandıracak

Basında çıkan haberlere göre Güney Kore, yerel çelik sektörünün rekabet gücünü artırmak ve karbonsuzlaşmayı hızlandırmak için hazırlanan K-Çelik Yasası’nı kabul etti. Ulusal meclis tarafından kabul edilen yasa, çelik üreticilerinin hem iç hem de dış piyasalarda yoğun baskı altında olduğu bir dönemde endüstriyel modernizasyon, düşük emisyonlu teknoloji yatırımları ve yapısal reformlar için çerçeve oluşturuyor.

Resmi adı “Çelik Sektörünün Rekabet Gücünü ve Karbon Nötr Geçişini Güçlendirmek için Özel Yasa” olan yasa, çelik sektörünün en önemli ve uzun zamandır beklenen başarısı olarak nitelendiriliyor. Analistler, yasanın temel bir çerçeve sağladığını ancak endüstriyel elektrik fiyatlarının düşürülmesi gibi ek önlemlerin gerekli olabileceğini belirtiyor.

İmalat için kritik malzemeler tedarik eden, aynı zamanda üretim, ihracat ve istihdama önemli katkılarda bulunan çelik sektörünün Güney Kore ekonomisinde merkezi bir rol oynadığı vurgulandı. Ancak yerel çelik üreticilerinin ABD’nin %50 oranındaki ithalat vergisi dahil olmak üzere uyguladığı korumacılık politikası, karbonsuzlaşmayla ilgili yükümlülüklerin artması, Çin’deki kapasite fazlası ve hem iç hem de dış piyasalarda talebin zayıflaması gibi birçok zorlukla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Beş yıllık plan, özel komite ve düşük emisyonlu yatırımlar

Yasa ile birlikte Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığının rekabet gücünü artırmak ve karbonsuzlaşmayı desteklemek için beş yıllık temel planlar ile yıllık eylem planları hazırlaması zorunlu hale geliyor.

Başbakanlığa bağlı Çelik Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılmasına Yönelik Özel Komite, politikaları yönlendirecek ve koordineli bir şekilde uygulanmasını sağlayacak.

Bununla birlikte yasa, düşük emisyonlu çelik teknolojilerinin belirlenmesi ve desteklenmesi, iç piyasada gelişmiş çelik kaliteleri için talep oluşturulması, düşük emisyonlu çelik üretimine yönelik özel bölgeler kurulması, yeni nesil üretim tesislerinin inşasının desteklenmesi, geri dönüştürülmüş çelik tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi, elektrik, su ve hidrojen gibi kritik altyapının çelik sektörüne entegre edilmesi ve gerektiğinde işletmelerin hızlı bir şekilde yeniden yapılandırılması için yasal çerçeve oluşturacak.

Sektör liderleri yasayı memnuniyetle karşıladı. Güney Kore Demir ve Çelik Birliği Başkan Yardımcısı Lee Kyung-ho, yasayı çelik sektörü için “tarihi bir dönüm noktası olarak tanımlarken, 1970 yılında çıkarılan ve 1986 yılında yürürlükten kaldırılan Çelik Sektörü Teşvik Yasası’ndan bu yana kabul edilen sektöre yönelik ilk yasa olduğunu belirtti. Çelik şirketleri, yasanın mevcut pazar ve teknolojik zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olacağına dikkat çekti.

Çelik Sektörünü Geliştirme Planı yasayı destekliyor

Yeni yasanın kabulüyle yapısal modernizasyon ve rekabet gücüne yönelik çalışmaların hızlanması bekleniyor. Kasım ayının başında Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı, küresel arz fazlası, ticaret baskıları ve karbonsuzlaşmaya yönelik talepler nedeniyle zayıflayan sektörü desteklemek için Çelik Sektörünü Geliştirme Planı’nı açıklamıştı.

Özel karbon çelik kalitelerini, yapay zekâyı ve hidrojen bazlı çelik üretimini sektörün geleceği olarak belirleyen plan kapsamında toplam 200 milyar KRW (136,11 milyon $) tutarında yatırım duyurulmuştu. Ayrıca dampingli çelik ithalatına karşı daha güçlü önlemler de belirlenmişti.

Hükümet ayrıca POSCO, KG Steel ve Daehan Steel’in kurduğu ittifakla birlikte 2026 yılına kadar çelik sektörüne özgü yapay zekâ teknolojileri geliştirmeyi ve tüm çelik üretim döngüsünü kapsayan entegre bir yapay zekâ sistemi kurmayı hedefliyor.