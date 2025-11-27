POSCO ve Nippon Steel arasındaki ittifak sona eriyor

Basında çıkan haberlere göre Güney Kore merkezli çelik üreticisi POSCO Holdings, Japon çelik üreticisi Nippon Steel’deki kalan hisselerini de blok satış yoluyla elden çıkararak yaklaşık 39,2 milyon adet hisseyi sattı.

Eylül ayında POSCO, Nippon Steel’deki payının yarısını 25,3 milyar JPY (159,97 milyon $) karşılığında satmıştı.

Hisselerin satışıyla iki şirket arasındaki uzun yıllara dayanan “demir ittifakı” resmen sona eriyor. POSCO, kararın temel ve gelişen iş alanlarına odaklanan yeni stratejik yönelimini yansıttığını belirtti.

Yatırımlar, lityum ve hidrojen gibi geleceğe dönük alanlara aktarılacak

POSCO, satıştan elde edeceği geliri lityum çıkarma/işleme, hidrojen enerjisi ve diğer büyüme potansiyeline sahip sektörlere yönlendirmeyi planlıyor. Bu yatırım odağı, küresel temiz enerji eğilimleri ve elektrikli araç tedarik zincirlerindeki dönüşümle uyumlu görülüyor.

Kararın çelik ve enerji sektörleri üzerindeki etkisi