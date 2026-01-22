 |  Giriş 
POSCO Steeleon enerji ihtiyacını karşılamak için Pohang’da çatı üstü güneş panelleri kurdu

Perşembe, 22 Ocak 2026 14:06:26 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Güney Koreli galvanizli ve boyalı mamul üreticisi POSCO Steeleon, Pohang’daki kaplama ve boyama tesisleri başta olmak üzere önde gelen üretim tesislerinde çatı üstü güneş enerjisi santrallerinin kurulumunu tamamladığını duyurdu.

Şirket, sistemlerin faaliyete başladığını ve üretilen elektriğin doğrudan tesis operasyonlarına entegre edildiğini belirtti.

Elektrik talebinin %6’sından fazlası karşılanacak

Yeni panellerle birlikte POSCO Steeleon’un, yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık %6-6,5’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamasının beklendiği ifade edildi.

Güneş panellerinin, toplam yaklaşık 20.075 metrekarelik bir alana kurulduğu, böylelikle şirketin yenilenebilir enerji kullanımını artırma ve 2050 yılına kadar karbonsuzlaşma hedefine katkı sağlayacağı dile getirildi.

Güneş enerjisi altyapısında POSCO çeliği kullanıldı

POSCO Steeleon’un, güneş panellerinin taşıyıcı konstrüksiyonları ve kablo tavalarında POSCO tarafından geliştirilen PosMAC 3.0 çeliği kullandığı paylaşıldı.

Şirketin açıklamasına göre PosMAC 3.0, yüksek korozyon direnci, uzun kullanım ömrü ve düşük bakım gereksinimi sunarak özellikle kıyı kesimlerindeki tesislerde istikrarlı çalışma sağlıyor ve genel ekonomik verimliliği artırıyor.

POSCO Steeleon, çatı üstü güneş enerjisi tesislerinin kurulumuna 2022 yılında genel merkezde başladığını ve operasyonlarından kaynaklı emisyonları düşürme sürecinin bir parçası olarak karbonsuzlaşma girişimlerini kademeli olarak genişletmeyi sürdürdüğünü bildirdi.


