POSCO’nun net kârı hammadde maliyetlerindeki artış nedeniyle 2025’te geriledi

Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO) 2025 yılına ilişkin konsolide mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda POSCO 2024 yılında kaydedilen 2,17 trilyon KRW faaliyet kârına kıyasla 1,83 trilyon KRW (1,26 milyar $) faaliyet kârı elde etti. Şirketin satış geliri yıllık %4,9 düşüşle 69,09 trilyon KRW (47,66 milyar $) olurken, net kârı ise bir önceki yıl kaydedilen 948 milyar KRW’ya kıyasla %46,8 düşüşle 504 milyar KRW (349,68 milyon $) seviyesinde yer aldı. Şirketin kârında kaydedilen düşüş, hammadde maliyetlerindeki artış ve üretim ile satış tonajlarındaki düşüşten kaynaklanıyor.

Geçtiğimiz yıl POSCO’nun ham çelik üretimi yıllık %2 düşüşle 32,49 milyon mt, nihai mamul satışları ise yıllık %1,6 düşüşle 32,27 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Şirket, karbonuz azaltılmış çelik talebine yanıt verebilmek için Pohang’de HyREX tesisinin inşasına başladı ve Gwangyang’da elektrik ark ocağı devreye aldı. HyREX tesisinin 2028 yılının başında devreye alınması bekleniyor.