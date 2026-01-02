 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Kore...

Kore çelik üretiminde ısıl işlem kaynaklı emisyonları %98’in üzerinde azaltan teknoloji geliştirdi

Cuma, 02 Ocak 2026 10:25:12 (GMT+3)   |   İstanbul

Kore Enerji Araştırmaları Enstitüsü (KIER), otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde kullanılan galvanizli çelik şerit üretimindeki tavlama sürecinde fosil yakıtların yerine elektrik kullanılan yeni bir ısıl işleme teknolojisi geliştirdiğini açıkladı.

Fırın tasarımı verimlilik ve kaliteyi koruyor

KIER’e göre yeni teknolojinin temelini fırın tasarımı oluşturuyor. Araştırma ekibi, geleneksel tavlama fırınlarının refrakter yapısını ve çelik şerit taşıma mekanizmasını korurken, fırının üst ve alt bölümlerine elektrikli ısıtma elemanları yerleştirdi. Enstitü, ısıtma elemanları ile çelik şerit arasındaki mesafenin hassas biçimde kontrol edilmesi sayesinde yüksek seviyede, hızlı ve homojen ısıtma sağlandığını ve fırın duvarlarındaki ısı kayıplarının en aza indirildiğini belirtti.

750°C’de, 0,49 mm kalınlığındaki çelik şeritlerin tavlanmasında yapılan uygulamalarda ürünlerin renk, mikroyapı ve mekanik özelliklerinin geleneksel içten yanmalı fırınlarla elde edilen sonuçlara paralel olduğu, buna karşın emisyonların %98’in üzerinde azaldığı bildirildi.

Daha düşük yatırım maliyeti ve yenilenebilir enerji uyumu

KIER ayrıca elektrikli tavlama fırınlarının yakıt ve hava besleme sistemleri, brülörler ve egzoz sistemlerine ihtiyaç duymadığını, bu sayede sermaye yatırımı gereksiniminin ve kurulum alanının yaklaşık %40 oranında azaldığını ifade etti. Enstitüye göre sistemin rüzgar veya güneş gibi yenilenebilir kaynaklardan sağlanan elektrikle çalıştırılması halinde tamamen karbonsuz bir ısıl işlem süreci mümkün olacak ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) gibi küresel çevre düzenlemelerine uyum sağlanacak.

Ticarileşme hedefleri

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan KIER baş araştırmacısı Dr. Hookyung Lee, yalnızca brülörlerin elektrikli ısıtma elemanlarıyla değiştirilmesiyle karbonsuz ısıtmanın sağlanabildiği ilk uygulamayı geliştirdiklerini ifade etti.

Dr. Lee’ye göre KIER bahsi geçen teknolojiyi çelik şerit genişliği, kalınlığı ve hat hızı gibi parametrelere göre en uygun ısıtma elemanı konfigürasyonunu otomatik olarak öneren, yapay zeka tabanlı bir tasarım ve işletme sistemine dönüştürmeyi hedefliyor. Lee, ana amaçlarının teknolojinin yurt içindeki çelik üreticileri ve yurt dışı pazarlarla bağlantılı ticari ölçekli uygulamalara taşınması olduğunu belirtti.


Etiketler: Yassı Ürünler G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 1. Hafta, 2026

02 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları Aralık’ta hafifçe aşağı yönlü hareket etti, ticaret durgun kaldı

02 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları yatay, ticaret halen durgun

02 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

TÇÜD: 2025’in Ocak-Kasım döneminde çelik ithalatındaki artışta Çin ve Rusya etkili oldu

02 Oca | Çelik Haberler

Çin çıkışlı soğuk rulo sac fiyatları vadeli fiyatlardaki düşüş sebebiyle yatay seyretti

31 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin yerel piyasalarında silisli sac fiyatları - 53. Hafta, 2025

31 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 31 Aralık 2025

31 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Hint üreticiler Aralık ayında ikinci kez yassı ürün baz fiyatlarını artırdı

31 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Hint üreticiler Vietnam’a sıcak rulo sac satışı yaparken, ihracat fiyatları çoğunlukla yatay

30 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları yıl sonuna doğru dalgalanırken, KDV’siz tekliflerin yokluğunda rekabet azaldı

30 Ara | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis