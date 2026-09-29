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ABD'nin teneke levha ihracatı 2026'nın Temmuz ayında %42,6 arttı

Salı, 29 Eylül 2026 09:54:41 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin teneke levha ihracatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %42,6 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %3,2 artışla 3.148 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 2,6 milyon $'a ve 2025 yılının Temmuz ayında kaydedilen 3,7 milyon $'a kıyasla 3,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla teneke levha ihraç ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 388 mt'a ve 2025 yılının Temmuz ayında kaydedilen 467 mt'a kıyasla 779 mt ile Hindistan oldu. Temmuz ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri miktarda teneke levha ihracatı yaptığı bir pazar olmadı.

Etiketler: Levha Teneke Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Stor Levha

Kalınlık 0,25 - 50 mm
Genişlik 0 mm
Boy 2.000 - 3.000 mm
 
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
Teklifi Gör

Kazan Sacı

Kalınlık 0 - 100 mm
Genişlik 1.000 - 3.000 mm
Boy 3.000 - 12.000 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
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Genişletilmiş Levha

Kalınlık 1,5 - 6 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Boy 0 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
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