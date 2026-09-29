ABD'nin teneke levha ihracatı 2026'nın Temmuz ayında %42,6 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin teneke levha ihracatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %42,6 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %3,2 artışla 3.148 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 2,6 milyon $'a ve 2025 yılının Temmuz ayında kaydedilen 3,7 milyon $'a kıyasla 3,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla teneke levha ihraç ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 388 mt'a ve 2025 yılının Temmuz ayında kaydedilen 467 mt'a kıyasla 779 mt ile Hindistan oldu. Temmuz ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri miktarda teneke levha ihracatı yaptığı bir pazar olmadı.