ABD, Çin ve Rusya çıkışlı boyuna kesme levhaya uygulanan vergilere devam edecek

ABD Ticaret Bakanlığı Çin ve Rusya çıkışlı boyuna kesme çelik levhaya uygulanan antidamping vergilerine yönelik beşinci dönem sonu incelemelerinin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık vergilerin kaldırılmasının dampingin devam etmesine veya yeniden ortaya çıkmasına yol açabileceğini belirterek mevcut antidamping vergilerinin uygulanmasına devam edilmesine karar verdi. Bu kapsamda geçerli olması beklenen ağırlıklı ortalama damping marjları Çin için %128,59'a, Rusya için ise %185,00'e kadar çıkıyor.

Cleveland-Cliffs Inc., Nucor Corporation ve SSAB Enterprises LLC incelemeler kapsamında kapsamlı yanıtlar sunarken, ihracatçı taraflardan herhangi bir kapsamlı yanıt alınmaması nedeniyle incelemeler hızlandırılmış olarak yürütüldü.