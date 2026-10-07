 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD,...

ABD, Çin ve Rusya çıkışlı boyuna kesme levhaya uygulanan vergilere devam edecek

Çarşamba, 07 Ekim 2026 09:42:00 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı Çin ve Rusya çıkışlı boyuna kesme çelik levhaya uygulanan antidamping vergilerine yönelik beşinci dönem sonu incelemelerinin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık vergilerin kaldırılmasının dampingin devam etmesine veya yeniden ortaya çıkmasına yol açabileceğini belirterek mevcut antidamping vergilerinin uygulanmasına devam edilmesine karar verdi. Bu kapsamda geçerli olması beklenen ağırlıklı ortalama damping marjları Çin için %128,59'a, Rusya için ise %185,00'e kadar çıkıyor.

Cleveland-Cliffs Inc., Nucor Corporation ve SSAB Enterprises LLC incelemeler kapsamında kapsamlı yanıtlar sunarken, ihracatçı taraflardan herhangi bir kapsamlı yanıt alınmaması nedeniyle incelemeler hızlandırılmış olarak yürütüldü.

Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Stor Levha

Kalınlık 0,25 - 50 mm
Genişlik 0 mm
Boy 2.000 - 3.000 mm
 
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
Teklifi Gör

Baklavalı Sac

Kalınlık 1,5 - 16 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Boy 0 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

Gözyaşı Desenli Sac

Kalınlık 1,5 - 16 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Boy 0 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

Benzer Haber ve Analizler

ABD, Ukrayna'dan boyuna kesme levha ithalatında zarar tespit etti

01 Eki | Çelik Haberler

ABD, Fransa'dan boyuna kesme levha ithalatına yönelik incelemenin ön sonuçlarını açıkladı

23 Tem | Çelik Haberler

ABD Belçikalı Industeel’den ithal boyuna kesme levhaya uygulanan vergilerde değişiklik yaptı

26 Haz | Çelik Haberler

ABD Güney Kore’den ithal boyuna kesme levhaya yönelik vergi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

14 May | Çelik Haberler

ABD Çin’den ithal teneke levhaya yönelik telafi edici vergi soruşturması açtı

11 May | Çelik Haberler

ABD Güney Kore’den ithal boyuna kesme levhaya vergi getirdi

11 May | Çelik Haberler

ABD Güney Kore çıkışlı boyuna kesme levhaya yönelik nihai antidamping marjlarını açıkladı

20 Nis | Çelik Haberler

ABD Dillinger’den ithal boyuna kesme levhada damping olmadığına karar verdi

05 Mar | Çelik Haberler

ABD Güney Kore’den ithal boyuna kesme levhaya geçici antidamping vergisi getirdi

02 Mar | Çelik Haberler

ABD Güney Kore’den ithal boyuna kesme levha için nihai teşvik oranlarını açıkladı

24 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis