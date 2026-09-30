 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin'de...

Çin'de başlıca nihai mamul ürünlerinin stokları 2026 Eylül ortasında %2,8 düştü

Çarşamba, 30 Eylül 2026 11:01:06 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre 20 Eylül itibarıyla Çin'in 21 büyük şehrinde beş ana nihai mamul ürününün toplam yerel stokları 9,32 milyon mt seviyesinde gerçekleşerek 10 Eylül'e kıyasla %2,8 düştü. Eylül ayı başında (1-10 Eylül) stoklarda %1,2 düşüş kaydedilmişti.

20 Eylül itibarıyla filmaşin ve inşaat demiri stokları 10 Eylül'e kıyasla sırasıyla %2,3 ve %7,0 düşerken, orta kalınlıkta sac stokları %0,9 arttı. Sıcak rulo sac ve soğuk rulo sac stokları ise değişmedi.

Ulusal Gün tatili (1-7 Ekim) öncesinde nihai mamul talebindeki sınırlı toparlanma ve çelik üreticilerinin devam eden zararlar nedeniyle üretimlerini kısması, hem arz hem de talep tarafında stokların erime hızını artırdı.

Etiketler: Sıcak Rulo Sac İnşaat Demiri Soğuk Rulo Sac Filmaşin Levha Uzun Ürünler Yassı Ürünler Çin Uzak Doğu 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,5 - 2 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
  6112-DC01
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
Teklifi Gör

Stor Levha

Kalınlık 0,25 - 50 mm
Genişlik 0 mm
Boy 2.000 - 3.000 mm
 
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
Teklifi Gör

Filmaşin-Kangal Demir

Çap 4 - 130 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

Benzer Haber ve Analizler

Çin'de başlıca nihai mamul stokları 2026'nın Eylül ayı başında %1,2 düştü

17 Eyl | Çelik Haberler

Çin'de başlıca nihai mamul stokları 2026 Ağustos sonunda değişmedi

03 Eyl | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Nisan başında %5,1 düştü

16 Nis | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Aralık sonunda %1,8 düştü

06 Oca | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Aralık ortasında %2 düştü

24 Ara | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Kasım sonunda %0,1 düştü

04 Ara | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Kasım ortasında %1,3 düştü

26 Kas | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Kasım başında %1 düştü

14 Kas | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Ekim sonunda %4,2 düştü

05 Kas | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Ekim ortasında %4,2 düştü

25 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis