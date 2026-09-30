Çin'de başlıca nihai mamul ürünlerinin stokları 2026 Eylül ortasında %2,8 düştü

Çin Demir Çelik Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre 20 Eylül itibarıyla Çin'in 21 büyük şehrinde beş ana nihai mamul ürününün toplam yerel stokları 9,32 milyon mt seviyesinde gerçekleşerek 10 Eylül'e kıyasla %2,8 düştü. Eylül ayı başında (1-10 Eylül) stoklarda %1,2 düşüş kaydedilmişti.

20 Eylül itibarıyla filmaşin ve inşaat demiri stokları 10 Eylül'e kıyasla sırasıyla %2,3 ve %7,0 düşerken, orta kalınlıkta sac stokları %0,9 arttı. Sıcak rulo sac ve soğuk rulo sac stokları ise değişmedi.

Ulusal Gün tatili (1-7 Ekim) öncesinde nihai mamul talebindeki sınırlı toparlanma ve çelik üreticilerinin devam eden zararlar nedeniyle üretimlerini kısması, hem arz hem de talep tarafında stokların erime hızını artırdı.