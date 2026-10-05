Avustralya, Çin'den levha ithalatına %55,1'e varan vergi uygulanmasını önerdi, POSCO'yu kapsam dışında tuttu

Avustralya Antidamping Komisyonu, ilgili sevkiyatların yerli sektörde maddi zarara yol açtığı sonucuna vararak Çin'den yapılan levha ithalatına antidamping ve telafi edici vergi, POSCO hariç Güney Kore'den yapılan ithalata ise antidamping vergisi uygulanmasını önerdi. BlueScope Steel'in başvurusu üzerine 2025'in Ekim ayında başlatılan soruşturmanın ardından hazırlanan önerilerin yürürlüğe girmesi için ilgili bakanın kararı gerekiyor.

Çinli ihracatçılar için toplam %9,4-55,1 oranında vergi önerildi

Komisyon, Baoshan Iron and Steel için toplam efektif vergi oranını %18,8, Baosteel Zhanjiang için %9,4, Hunan Valin için %26,4 ve iş birliği yapmayan ihracatçılar ile diğer tüm Çinli ihracatçılar için %55,1 olarak önerdi. POSCO dışındaki Güney Koreli ihracatçılar için önerilen antidamping vergisi oranı ise %21,6 oldu.

POSCO'ya yönelik soruşturma, şirketin damping yapmadığının belirlenmesi üzerine sonlandırıldı. Baosteel Zhanjiang ve Hunan Valin'e yönelik teşvik soruşturmaları da teşvik oranlarının geçerli %2 eşiğinin altında kalması nedeniyle sonlandırılırken, her iki şirket antidamping vergisi önerilerinin kapsamında tutuldu.

Komisyon, BlueScope'un zarar gördüğünü belirledi

Temmuz 2024-Haziran 2025 dönemini kapsayan soruşturmada komisyon, dampingli ve sübvansiyonlu ithalatın BlueScope'un Avustralya'daki levha faaliyetlerinde satış kayıplarına, fiyatların düşmesine ve baskılanmasına, ayrıca kârlılığın azalmasına yol açtığı sonucuna vardı. Güney Kore ve Çin, söz konusu dönemde Avustralya'nın en büyük iki levha tedarikçisi oldu.

Önerilen önlemler, belirtilen istisnalar dışında, rulo halinde olmayan, en az 4,75 mm kalınlığında ve 600 mm genişliğindeki kaplamasız, alaşımsız ve diğer alaşımlı çelik levhaları kapsıyor.