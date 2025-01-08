Hyundai Steel ABD’deki olası yatırımı konusunda henüz karar vermedi

Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel’in Trump yönetimi tarafından getirilmesi beklenen ticaret önlemlerinden korunmak amacıyla ABD’de ilk çelik tesisini kurma seçeneğini değerlendirdiğine yönelik basında çıkan haberlere rağmen şirket, şimdilik nihai karara varmadığını ve konuya ilişkin ayrıntıları bir ay içerisinde paylaşacağını açıkladı.

Hyundai Steel’in Hyundai Motor Group’un Alabama’daki otomobil tesisi ve bir diğer Güney Koreli otomobil üreticisi Kia’nın Georgia’daki tesisine yakın olan New Orleans’ta çelik tesisi kurmak için 10 trilyon KRW (6,85 milyar $) değerindeki yatırım planlarını tamamladığı belirtildi. Bu sayede şirketin otomotiv çeliği üretimini ve dolayısıyla otomotiv üretim hatlarını destekleyeceği ifade edildi.

Tesisin inşasının 2026 yılının başında başlaması ve 2029 yılına kadar tamamlanmasının öngörüldüğü dile getirildi.