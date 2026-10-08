Çin'de başlıca nihai mamul ürünlerinin stokları 2026 yılı Eylül ayı sonunda %1,9 azaldı

Çin Demir Çelik Birliği tarafından açıklanan verilere göre 30 Eylül itibarıyla ülkenin 21 büyük şehrinde beş ana nihai mamul ürününün toplam yerel stokları 20 Eylül'e kıyasla %1,9 düşüşle 9,14 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Eylül ayının ortasında (11-20 Eylül) ise stoklarda %2,8 düşüş görülmüştü.

Ürün bazında bakıldığında 30 Eylül itibarıyla yerel filmaşin ve inşaat demiri stokları 20 Eylül'e kıyasla sırasıyla %4,7 ve %7,0 azalırken, orta kalınlıktaki levha stokları %2,8 arttı. Aynı dönemde sıcak rulo sac ve soğuk sac stokları ise yatay seyretti.

Eylül sonunda stoklardaki düşüşün hızlanmasında iki temel unsur etkili oldu. Bunlardan ilki, 1-7 Ekim tarihlerindeki Ulusal Gün tatili öncesinde nihai kullanıcıların stok yenilemeleri yoğunlaştırması olurken, ikincisi çelik üreticilerinin devam eden zararlar nedeniyle üretimlerini kısması oldu. Arz tarafındaki daralma, stokların azalmasında doğrudan rol oynadı.