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Çin'de başlıca nihai mamul ürünlerinin stokları 2026 yılı Eylül ayı sonunda %1,9 azaldı

Perşembe, 08 Ekim 2026 11:57:04 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği tarafından açıklanan verilere göre 30 Eylül itibarıyla ülkenin 21 büyük şehrinde beş ana nihai mamul ürününün toplam yerel stokları 20 Eylül'e kıyasla %1,9 düşüşle 9,14 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Eylül ayının ortasında (11-20 Eylül) ise stoklarda %2,8 düşüş görülmüştü.

Ürün bazında bakıldığında 30 Eylül itibarıyla yerel filmaşin ve inşaat demiri stokları 20 Eylül'e kıyasla sırasıyla %4,7 ve %7,0 azalırken, orta kalınlıktaki levha stokları %2,8 arttı. Aynı dönemde sıcak rulo sac ve soğuk sac stokları ise yatay seyretti.

Eylül sonunda stoklardaki düşüşün hızlanmasında iki temel unsur etkili oldu. Bunlardan ilki, 1-7 Ekim tarihlerindeki Ulusal Gün tatili öncesinde nihai kullanıcıların stok yenilemeleri yoğunlaştırması olurken, ikincisi çelik üreticilerinin devam eden zararlar nedeniyle üretimlerini kısması oldu. Arz tarafındaki daralma, stokların azalmasında doğrudan rol oynadı.

Etiketler: Levha Filmaşin İnşaat Demiri Sıcak Rulo Sac Soğuk Rulo Sac Uzun Ürünler Yassı Ürünler Çin Uzak Doğu 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,5 - 2 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
  6112-DC01
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
Teklifi Gör

Stor Levha

Kalınlık 0,25 - 50 mm
Genişlik 0 mm
Boy 2.000 - 3.000 mm
 
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
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Filmaşin-Kangal Demir

Çap 4 - 130 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
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