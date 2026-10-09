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Dillinger France, Dunkirk kalın levha tesisinin modernizasyonu için SMS Group ile anlaştı

Cuma, 09 Ekim 2026 11:18:06 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman tesis tedarikçisi SMS Group, Fransız çelik üreticisi Dillinger France'ın gelişmiş yüksek mukavemetli çelik kalitelerini işlemek ve mevcut mekanik ekipmanı koruyarak ürün portföyünü genişletmek amacıyla Dunkirk kalın levha tesisindeki soğuk levha doğrultma makinesinin modernizasyonu için sipariş verdiğini açıkladı.

Modernizasyonla levha kalitesi iyileştirilecek

1999 yılında tedarik edilen doğrultma modelinin yerini alacak yeni nesil X-Pact Plate Leveler Control sistemi, gelişmiş süreç kontrolü sayesinde levhaların mekanik özelliklerini geliştirecek ve ekipmanın kullanım aralığını genişletecek.

Projenin 2027'nin Aralık ayında tamamlanması planlanıyor

2027'nin Aralık ayına kadar tamamlanması planlanan proje kapsamında yeni model mevcut ekipmanın performans parametrelerine ulaşana kadar yedek ekipman olarak çalıştırılacak.

Dillinger France, deniz üstü rüzgar enerjisi, makine mühendisliği, hat borusu ve kazan imalatı gibi uygulamalarda kullanması için yılda 600.000 mt'un üzerinde kalın levha üretiyor.

Etiketler: Levha Yassı Ürünler Fransa Avrupa Birliği Çelik Üretimi 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Stor Levha

Kalınlık 0,25 - 50 mm
Genişlik 0 mm
Boy 2.000 - 3.000 mm
 
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
Teklifi Gör

Baklavalı Sac

Kalınlık 1,5 - 16 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Boy 0 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
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Gözyaşı Desenli Sac

Kalınlık 1,5 - 16 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Boy 0 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
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