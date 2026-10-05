 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > AB...

AB çelik ithalat kotaları dördüncü çeyreğin ilk günlerinde hızla tükendi

Pazartesi, 05 Ekim 2026 16:05:13 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonu verilerine göre 1 Ekim ve 31 Aralık tarihleri arasındaki yeni AB kota döneminin ilk beş gününde Türkiye, Çin, Hindistan, Avustralya, Tayvan, Makedonya ve “diğer ülkeler” için ayrılan bazı çelik ithalat kotaları aşılırken, bazı çelik ürünleri için kota kullanımı %70'in üzerine çıktı.

Aşılan kotalara bakıldığında Türkiye, 160.573 mt sıcak rulo sac, 63.925 mt metalik kaplamalı sac (4A), 26.019 mt metalik kaplamalı sac (4B), 11.568 mt organik kaplamalı sac ve 7.007 mt quarto levha kotalarını, gümrükten geçmeyi bekleyen sırasıyla 378.822 mt, 96.084 mt, 26.577 mt, 16.073 mt ve 15.474 mt ürün ile aştı. Ayrıca Türkiye'nin 59.919 mt inşaat demiri, 61.147 mt filmaşin, 28.163 mt gaz borusu, 59.849 mt kutu profil ve 22.453 mt diğer kaynaklı boru kotaları da AB limanlarında bekleyen sırasıyla 78.088 mt, 70.698 mt, 45.891 mt, 112.046 mt ve 25.420 mt ürün ile aşıldı.

Çin'e ayrılan 11.837 mt silisli sac (3B), 45.749 mt metalik kaplamalı sac (4B), 13.158 mt diğer dikişsiz boru ve 14.298 mt alaşımsız tel kotaları biterken, sırasıyla 41.793 mt, 111.256 mt, 23.947 mt ve 28.888 mt ürün gümrükten geçmeyi bekliyor.

Hindistan'a ayrılan kotalara bakıldığında ülke 52.709 mt quarto levha, 23.139 mt paslanmaz çubuk ve hafif profil, 10.036 mt gaz borusu ve 3.832 mt paslanmaz dikişsiz boru kotalarını gümrükten geçmeyi bekleyen sırasıyla 64.454 mt, 39.641 mt, 13.166 mt ve 4.859 mt ürün ile aştı.

Avustralya ve Tayvan sırasıyla 11.830 mt sıcak rulo sac ve 5.322 mt organik kaplamalı sac kotalarını aşarken, Makedonya 10.958 mt kutu profil kotasını tüketti.

Öte yandan “diğer ülkeler” için ayrılan 5.564 mt sıcak rulo sac, 24.933 mt soğuk rulo sac, 33.338 mt metalik kaplamalı sac (4A), 6.446 mt teneke ürün, 18.829 mt quarto levha ve 7.174 mt kutu profil kotaları aşılırken, “FTA-Diğer Ülkeler” için ayrılan 5.149 mt kutu profil kotası da bitti.

Kullanım oranı %70'in üzerinde olan kotalar aşağıdaki tabloda görülebilir.

Ürün

Ülke

Kota tonajı (mt)

Kota kullanımı (%)

Organik kaplamalı sac

Hindistan

54.334

75,50

Güney Kore

41.828

86,76

Ticari profil ve hafif profil

Çin

39.484

85.15

İnşaat demiri

Cezayir

15.940

71,86

Köşebent ve profil

Türkiye

13.455

73,31

Kutu profil

Çin

3.680

80,82

Ukrayna

6.640

94,32

Diğer kaynaklı borular

Çin

3.220

99,75

Hindistan

6.158

80,85
Etiketler: Soğuk Rulo Sac Profil Boru Ticari Profil İnşaat Demiri Tel Kutu Profil Sıcak Rulo Sac Levha Borular Uzun Ürünler Yassı Ürünler Avrupa Birliği Kota ve Vergiler İth/ihr İstatistikleri 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,5 - 2 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
  6112-DC01
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
Teklifi Gör

Soğuk Çekme Dikişsiz Boru

Dış Çap 13 - 45 mm
Et Kalınlığı 0,4 - 1,5 mm
  6112-DC01
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
Teklifi Gör

Kare Kutu Profil

Kalınlık 0,4 - 1,5 mm
Kenar Uzunluğu1 10 - 30 mm
Kenar Uzunluğu2 10 - 30 mm
 
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
Teklifi Gör

Benzer Haber ve Analizler

Türk sıcak rulo sac üreticileri yerel ve ihracat tekliflerini artırarak Aralık-Ocak satışlarına yöneldi

05 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

BAE'de inşaat demiri fiyatları rekabetçi ithalatın baskısıyla hafifçe geriledi

05 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Formosa Kasım-Aralık sevkiyatlı yerel sıcak rulo sac fiyatlarını 12$/mt artırdı

05 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Türk üreticiler inşaat demiri fiyatlarını düşürdü, yerel spot inşaat demiri fiyatları da gevşedi

05 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

İçdaş 5 Ekim'de uzun mamul fiyatlarında keskin düşüş açıkladı

05 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD Türkiye'den ithal inşaat demirine geçici antidamping vergisi getirdi

05 Eki | Çelik Haberler

Nová Huť orta ebatlı profil haddehanesindeki üretim denemeleri için Benteler'den yarı mamul aldı

05 Eki | Çelik Haberler

Severstal çelik boru faaliyetlerini genişletmek için yeni servis merkezi satın aldı

05 Eki | Çelik Haberler

Hindistan'da yerel soğuk sac fiyatları üreticilerin baz fiyat artışları ve daralan arzla hafif yükseldi

05 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Avustralya, Çin'den levha ithalatına %55,1'e varan vergi uygulanmasını önerdi, POSCO'yu kapsam dışında tuttu

05 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis