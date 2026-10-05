AB çelik ithalat kotaları dördüncü çeyreğin ilk günlerinde hızla tükendi

Avrupa Komisyonu verilerine göre 1 Ekim ve 31 Aralık tarihleri arasındaki yeni AB kota döneminin ilk beş gününde Türkiye, Çin, Hindistan, Avustralya, Tayvan, Makedonya ve “diğer ülkeler” için ayrılan bazı çelik ithalat kotaları aşılırken, bazı çelik ürünleri için kota kullanımı %70'in üzerine çıktı.

Aşılan kotalara bakıldığında Türkiye, 160.573 mt sıcak rulo sac, 63.925 mt metalik kaplamalı sac (4A), 26.019 mt metalik kaplamalı sac (4B), 11.568 mt organik kaplamalı sac ve 7.007 mt quarto levha kotalarını, gümrükten geçmeyi bekleyen sırasıyla 378.822 mt, 96.084 mt, 26.577 mt, 16.073 mt ve 15.474 mt ürün ile aştı. Ayrıca Türkiye'nin 59.919 mt inşaat demiri, 61.147 mt filmaşin, 28.163 mt gaz borusu, 59.849 mt kutu profil ve 22.453 mt diğer kaynaklı boru kotaları da AB limanlarında bekleyen sırasıyla 78.088 mt, 70.698 mt, 45.891 mt, 112.046 mt ve 25.420 mt ürün ile aşıldı.

Çin'e ayrılan 11.837 mt silisli sac (3B), 45.749 mt metalik kaplamalı sac (4B), 13.158 mt diğer dikişsiz boru ve 14.298 mt alaşımsız tel kotaları biterken, sırasıyla 41.793 mt, 111.256 mt, 23.947 mt ve 28.888 mt ürün gümrükten geçmeyi bekliyor.

Hindistan'a ayrılan kotalara bakıldığında ülke 52.709 mt quarto levha, 23.139 mt paslanmaz çubuk ve hafif profil, 10.036 mt gaz borusu ve 3.832 mt paslanmaz dikişsiz boru kotalarını gümrükten geçmeyi bekleyen sırasıyla 64.454 mt, 39.641 mt, 13.166 mt ve 4.859 mt ürün ile aştı.

Avustralya ve Tayvan sırasıyla 11.830 mt sıcak rulo sac ve 5.322 mt organik kaplamalı sac kotalarını aşarken, Makedonya 10.958 mt kutu profil kotasını tüketti.

Öte yandan “diğer ülkeler” için ayrılan 5.564 mt sıcak rulo sac, 24.933 mt soğuk rulo sac, 33.338 mt metalik kaplamalı sac (4A), 6.446 mt teneke ürün, 18.829 mt quarto levha ve 7.174 mt kutu profil kotaları aşılırken, “FTA-Diğer Ülkeler” için ayrılan 5.149 mt kutu profil kotası da bitti.

Kullanım oranı %70'in üzerinde olan kotalar aşağıdaki tabloda görülebilir.