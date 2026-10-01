ABD, Ukrayna'dan boyuna kesme levha ithalatında zarar tespit etti

ABD Ticaret Bakanlığı, Ukrayna çıkışlı bazı boyuna kesilmiş karbon çelik levhalara yönelik antidamping vergisi incelemesini askıya alan anlaşmaya ilişkin hızlandırılmış dönem sonu incelemesinin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, anlaşmanın ve askıya alınan antidamping vergisinin sonlandırılması halinde dampingin devam etmesinin veya tekrarlanmasının muhtemel olduğuna karar verdi.

Anlaşmanın ve askıya alınan vergilerin sonlandırılması halinde geçerli olması muhtemel ağırlıklı ortalama damping marjının %237,91'e kadar ulaşabileceği tespit edildi.

Bakanlık, soruşturmaya tabi tarafların hiçbirinden esasa ilişkin yanıt gelmemesi üzerine dönem sonu incelemesini hızlandırılmış olarak yürüttü. Nucor Corporation, Cleveland-Cliffs Inc. ve SSAB Enterprises LLC ise esasa ilişkin yanıtlarını sundu.

ABD Ticaret Bakanlığı, 24 Ekim 1997 tarihinde Ukrayna hükümetiyle imzaladığı askıya alma anlaşması kapsamında, Ukrayna'dan ABD'ye yapılan boy kesme karbon çelik levha sevkiyatlarına ihracat sınırları ve asgari referans fiyatlar getirdi. Ukrayna'nın piyasa ekonomisi olarak tanınmasının ardından, 29 Eylül 2008 tarihinde Alchevsk, Azovstal ve Ilyich ile revize edilmiş bir anlaşma imzalandı. İlk anlaşmanın yerini alarak 1 Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe giren bu anlaşma kapsamında üreticiler, dampingi ortadan kaldırmak amacıyla ABD'ye yönelik ihracat fiyatlarını ayrı ayrı düzenlemeyi taahhüt ederken, antidamping soruşturması askıda kalmaya devam etti.