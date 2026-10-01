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ABD, Ukrayna'dan boyuna kesme levha ithalatında zarar tespit etti

Perşembe, 01 Ekim 2026 10:47:44 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı, Ukrayna çıkışlı bazı boyuna kesilmiş karbon çelik levhalara yönelik antidamping vergisi incelemesini askıya alan anlaşmaya ilişkin hızlandırılmış dönem sonu incelemesinin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, anlaşmanın ve askıya alınan antidamping vergisinin sonlandırılması halinde dampingin devam etmesinin veya tekrarlanmasının muhtemel olduğuna karar verdi.

Anlaşmanın ve askıya alınan vergilerin sonlandırılması halinde geçerli olması muhtemel ağırlıklı ortalama damping marjının %237,91'e kadar ulaşabileceği tespit edildi.

Bakanlık, soruşturmaya tabi tarafların hiçbirinden esasa ilişkin yanıt gelmemesi üzerine dönem sonu incelemesini hızlandırılmış olarak yürüttü. Nucor Corporation, Cleveland-Cliffs Inc. ve SSAB Enterprises LLC ise esasa ilişkin yanıtlarını sundu.

ABD Ticaret Bakanlığı, 24 Ekim 1997 tarihinde Ukrayna hükümetiyle imzaladığı askıya alma anlaşması kapsamında, Ukrayna'dan ABD'ye yapılan boy kesme karbon çelik levha sevkiyatlarına ihracat sınırları ve asgari referans fiyatlar getirdi. Ukrayna'nın piyasa ekonomisi olarak tanınmasının ardından, 29 Eylül 2008 tarihinde Alchevsk, Azovstal ve Ilyich ile revize edilmiş bir anlaşma imzalandı. İlk anlaşmanın yerini alarak 1 Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe giren bu anlaşma kapsamında üreticiler, dampingi ortadan kaldırmak amacıyla ABD'ye yönelik ihracat fiyatlarını ayrı ayrı düzenlemeyi taahhüt ederken, antidamping soruşturması askıda kalmaya devam etti.

Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Stor Levha

Kalınlık 0,25 - 50 mm
Genişlik 0 mm
Boy 2.000 - 3.000 mm
 
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
Teklifi Gör

Baklavalı Sac

Kalınlık 1,5 - 16 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Boy 0 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

Gözyaşı Desenli Sac

Kalınlık 1,5 - 16 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Boy 0 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

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