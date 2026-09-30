Japonya'nın çelik ihracatı 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %5,8 geriledi

Japonya Demir Çelik Federasyonu (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %0,7 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,3 artış göstererek 2,47 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %5,8 düşüşle 19,17 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında bu yılın ilk sekiz ayında Japonya'nın Tayland'a ihracatı yıllık %1,7 düşüşle 2.835.052 mt, Güney Kore'ye ihracatı yıllık %8,8 artışla 2.755.421 mt, Çin'e ihracatı yıllık %13,3 düşüşle 1.358.757 mt, Tayvan'a ihracatı yıllık %16,2 düşüşle 1.095.571 mt ve ABD'ye ihracatı yıllık %22,7 artışla 907.556 mt olarak kaydedildi.