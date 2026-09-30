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Japonya'nın çelik ihracatı 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %5,8 geriledi

Çarşamba, 30 Eylül 2026 14:30:19 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Demir Çelik Federasyonu (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %0,7 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,3 artış göstererek 2,47 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %5,8 düşüşle 19,17 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında bu yılın ilk sekiz ayında Japonya'nın Tayland'a ihracatı yıllık %1,7 düşüşle 2.835.052 mt, Güney Kore'ye ihracatı yıllık %8,8 artışla 2.755.421 mt, Çin'e ihracatı yıllık %13,3 düşüşle 1.358.757 mt, Tayvan'a ihracatı yıllık %16,2 düşüşle 1.095.571 mt ve ABD'ye ihracatı yıllık %22,7 artışla 907.556 mt olarak kaydedildi.

İhracat Ağustos (mt) Aylık değişim (%) Ocak-Ağustos (mt) Yıllık değişim (%)
Yarı mamul 253.757 -7,6 1.711.400 -13,4
Çubuk 14.865 -48,8 153.151 +55,3
Filmaşin 35.084 +21,6 287.961 -7,2
Kalın levha 219.086 -6,6 1.688.945 -3,9
Sıcak rulo sac 862.925 +2,6 6.813.249 -9,9
Soğuk rulo sac 95.456 -9,7 865.808 -10,3
Galvanizli sac 177.708 +3,2 1.346.074 +4,5
Etiketler: Levha Soğuk Rulo Sac Galvanizli Sıcak Rulo Sac Filmaşin Uzun Ürünler Yarı Mamul Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,5 - 2 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
  6112-DC01
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
Teklifi Gör

Galvanizli Rulo Sac

Kalınlık 0,25 - 4 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
  1311-DX51
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
Teklifi Gör

Galvanizli Levha Sac

Kalınlık 0,25 - 4 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Boy 6.000 mm
  1311-DX51
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
Teklifi Gör

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