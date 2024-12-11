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Hyundai Steel, 2 No’lu Pohang tesisini kapatma kararından vazgeçti

Çarşamba, 11 Aralık 2024 15:01:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel, 2 No’lu Pohang tesisini süresiz olarak kapatma kararını askıya aldı.

İşçilerini temsil eden sendikalardan gelen sert tepkiler üzerine başlatılan pazarlıkların sonuçsuz kalması sebebiyle şirket, bu yöndeki planlarını geri çekti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere yüksek maliyetler ve cansız talep sebebiyle inşaat sektöründe yaşanan gerilemenin yanı sıra Çin çıkışlı düşük fiyatlı çelik ürünleri arzındaki fazlalık, Hyundai Steel’in bu kararında rol oynamıştı.


Etiketler: G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Hyundai 

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