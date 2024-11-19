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Hyundai Steel, 2 No’lu Pohang tesisinde faaliyetlerini durdurmayı düşünüyor

Salı, 19 Kasım 2024 11:39:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel, iç piyasa koşullarının kötüleşmesi sebebiyle 2 No’lu Pohang tesisini süresiz olarak kapatmayı düşünüyor.

Yüksek maliyetler ve cansız talep sebebiyle inşaat sektöründe yaşanan gerilemenin yanı sıra Çin çıkışlı düşük fiyatlı çelik ürünleri arzındaki fazlanın şirketin bu kararında rol oynadığı ifade edildi. Bununla birlikte söz konusu tesisin kapasite kullanım oranının bir süredir %10-20 seviyesinde yer aldığı ve bu nedenle şirketin zarar ettiği dile getirildi.

Öte yandan Hyundai Steel yönetim kurulunun işçi sendikalarıyla yapacağı görüşmelerin ardından nihai kararını vereceği öğrenildi.

Şirketin en büyük ikincisi tesisi olan 2 No’lu Pohang’ın üretim kapasitesi yıllık 700.000 mt seviyesinde yer alıyor ve Hyundai’nin toplam uzun mamul üretiminin %10’unu oluşturuyor. Ayrıca çoğunlukla inşaat sektörüne yönelik çelik ürünleri üretimi gerçekleştiriyor.


Etiketler: G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Hyundai 

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